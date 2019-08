Sigue adelante la huelga de tripulantes de Ryanair al no alcanzarse un acuerdo con la empresa La aerolínea no ha firmado la propuesta de Trabajo en la que los sindicatos se comprometían a desconvocar las seis primeras jornadas de huelga Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 31 de agosto de 2019, 07:16 h (CET)

Las diez jornadas de paros convocadas por los tripulantes de Ryanair durante el mes de septiembre siguen adelante y arrancarán este domingo, 1 de septiembre, después de resultar imposible intentar alcanzar un acuerdo en la mediación solicitada por la aerolínea irlandesa a la Dirección General de Trabajo, celebrada hoy en Madrid.

Ryanair se ha negado a firmar la última propuesta realizada por Trabajo en la que los sindicatos se comprometían a desconvocar las seis primeras jornadas de huelga.

Esta propuesta recogía la constitución de un grupo de trabajo entre las administraciones públicas implicadas y la empresa; dejar sin efecto las cartas de despido a los trabajadores, y el inicio de las negociaciones del convenio colectivo de Ryanair antes del 20 de septiembre. “Los sindicatos y la Dirección General de Trabajo hemos demostrado nuestra buena voluntad y que la huelga no es un fin sino un medio para nuestras reivindicaciones. No podemos decir lo mismo de Ryanair”, apunta Helena Serrano, portavoz de SITCPLA Ryanair.

Tras más de nueve horas de reunión, en las que Ryanair ha reiterado que el cierre de las bases de Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Girona es irreversible, y varias propuestas por parte de los sindicatos, "Ryanair ha vuelto a demostrar un nulo respeto a las leyes, autoridades y sindicatos españoles, pero sobre todo una falta de consideración hacia los pasajeros y sus trabajadores, ya que no han hecho ni el mínimo esfuerzo para acercar posturas y desconvocar la huelga", critica Gustavo Silva, secretario general de USO Ryanair.

