Caroli Health Club y Barceló Torre de Madrid se unen para dar una autentica Urban Spa Experience

El hotel situado en uno de los edificios más emblemático de la capital se alía con el gigante Italiano del wellness para la apertura de un nuevo espacio en la 8º planta del hotel Barceló Torre de Madrid Caroli Health Club, la red internacional del wellness de origen italiano, acaba de abrir un nuevo espacio en la penúltima planta de uno de los hoteles más vanguardistas de la capital: Barceló Torre de Madrid 5* . Ubicado en pleno centro de Madrid, con vistas a Plaza España y Gran Vía, y convertido en hotel por uno de los diseñadores españoles con más presencia internacional: Jaime Hayón, se convierte en el emplazamiento perfecto para la apertura de una zona wellness con una metodología tan exclusiva, como la que ofrecen Caroli Health Club, compuesta por actividades integrales para el cuidado y equilibrio entre cuerpo y mente.

Entre los servicios que ofrece este nuevo espacio se encuentran: masajes, rituales multisensoriales, tratamientos corporales, faciales y circuito Wellness con diferentes temáticas para poder amoldarse a cualquier ocasión y necesidad: Health&Beauty, para los que desean cuidare, Beauty Party para disfrutar con amiga, tratamientos especiales para novios, sin olvidar su Gastro&beauty.

Además cuenta con piscina cubierta, abierta todo el año, solárium, sauna, duchas sensaciones y salas de tratamientos, sin olvidar el gimnasio 24 horas totalmente equipado. Un pequeño oasis en este hotel cinco estrellas ubicado en el centro de la capital.

Sobre Barceló Torre de Madrid 5*

Barceló Torre de Madrid 5* llega a la capital para convertirse en un emblema de la ciudad: el lujo más vanguardista en el corazón de Plaza de España, una ubicación única en el centro de Madrid, y en un edificio icónico convertido en hotel por el prestigioso diseñador Jaime Hayon. Barceló Torre de Madrid se inspira en su destino para ofrecer a sus huéspedes las experiencias menos convencionales para descubrir un Madrid diferente.

