ENISA apuesta por la startup ilicitana Supergad con una importante inyección de capital

viernes, 30 de agosto de 2019, 14:42 h (CET) Supergad es una tienda online especializada en tecnología reacondocionada. Vende dispositivos electrónicos sin casi uso y como salidos de fábrica con descuentos de hasta el 40%. La línea de financiación de ENISA servirá para consolidar su crecimiento acumulado los últimos años y apoyar su internacionalización Supergad, plataforma de comercio electrónico especializada en tecnología reacondicionada, ha obtenido una línea de financiación de la empresa pública ENISA.

Con esta aportación de capital, Supergad entra a formar parte del grupo de empresas en las que ENISA ha prestado su apoyo, como son MásMóvil, Cooltra, Cabify, Filmin, Be Mate o Neck

& Neck, entre otras muchas. En total, la firma pública ha inyectado en toda su historia cerca de 1.000 millones de euros a compañías que han apostado por el emprendimiento innovador y

que han desarrollado proyectos empresariales viables.

En el caso de Supergad, es una startup fundada hace cuatro años en Elche (Alicante), que se dedica al conocido como reacondicionamiento tecnológico. Básicamente, esta compañía lo

que hace es preparar dispositivos electrónicos (móviles, tabletas, relojes inteligentes u ordenadores) con poco tiempo de uso para venderlos como si fuesen recién salidos de fábrica,

pero mucho más baratos.

En la mayoría de los casos, se trata de terminales que han sido expuestos en tiendas como reclamo, con lo que su uso ha sido mínimo. Supergad pone a disposición de los usuarios este

tipo de dispositivos con descuentos de hasta el 40%, con una garantía de 12 meses y atención postventa. Los interesados pueden adquirir móviles o tabletas reacondicionadas de primeras marcas como Apple, Samsung, Sony, LG o Huawei, etc. Libres y originales.

Además de adquirir un móvil, tableta u ordenador de alta gama a un precio más reducido, los usuarios también contribuyen al mantenimiento del planeta. Y es que Supergad utiliza piezas

de dispositivos electrónicos para reacondicionar los terminales que pone a la venta. De esta forma, se evita la generación de basura electrónica, muy perjudicial para el medio ambiente.

La línea de financiación que ahora recibe Supergad consolidará el gran crecimiento registrado en los últimos años, en los que la compañía ha más que duplicado sus empleados. La plantilla

está compuesta ahora por 16 trabajadores, ubicados en la sede central de la compañía, en Elche (Alicante).

El aporte de capital también apoyará la internacionalización de la startup, que ya vende dispositivos electrónicos en Alemania, Francia, Bélgica e Italia.

Su director general, Roberto Teruel, afirma que con esta inyección de capital de 300.000 euros se sientan las bases para un crecimiento exponencial que lleve la compañía a multiplicar su

capacidad de procesamiento de terminales por cuatro en los próximos dos años.

