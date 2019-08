En septiembre, los informáticos, volverán a ser el perfil más demandado del mercado laboral, según InnoIT Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 14:30 h (CET) Las empresas siguen demandando más perfiles profesionales de informáticos que de cualquier otra formación. InnoIT, expertos en consultoría informática y reclutadores profesionales en Barcelona, desvelan las claves de este fenómeno La época de verano transforma las vidas de todas las personas, pero no solo las de ellas, también la de sus familias o la de las empresas en las que trabajan. El verano lo cambia todo, hasta el mercado laboral, que parece hibernar hasta que la actividad empresarial y el pulso del mercado vuelva a latir con fuerza a partir de septiembre.

Y es que durante el periodo estival, aumenta considerablemente la demanda de trabajadores para el sector servicios, en específico, empleos para hostelería, para trabajar en hoteles, restaurantes, o cualquier empresa relacionada con el turismo.

Ahora que finaliza este periodo se espera una vuelta a la normalidad en el mercado laboral, y de esta manera, tal y como venía siendo tendencia, los perfiles técnicos especializados, como los informáticos, volverán a liderar la demanda de empleo en el mercado.

Si bien existen perfiles profesionales que acusan en gran medida la estacionalidad en su ocupación, no es así en los perfiles técnicos. Los perfiles de informáticos, tanto en su vertiente de programadores, sea cual sea el lenguaje de programación en el que estén especializados, como en su vertiente de hardware e ingeniería, cuentan con una demanda creciente y estable desde hace ya unos años.

Desde InnoIT, consultoría informática en Barcelona, corroboran esta tendencia y lo curioso de los cambios de la demanda laboral:

"Sí, esta fluctuación en la demanda del mercado laboral la venimos viendo desde hace años. En cuanto se acerca el verano muchas empresas con departamento informático empiezan a preparar las vacaciones del equipo y aplazan la toma de decisiones, las contrataciones y demás. Por otra parte, el turismo se empieza a activar en la misma época y se dispara la demanda de personal para hostelería. Pero ya volvemos a la normalidad de cara a septiembre, de hecho, nosotros estamos ahora mismo manejando un buen número de ofertas de trabajo que iremos publicando desde ya en nuestra página web y que ayudarán a que los perfiles informáticos vuelvan a ser los más demandados en el mercado laboral".

Atendiendo a esta tendencia y a datos importantes como la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores, los perfiles técnicos, como los de los informáticos, se están convirtiendo en un valor seguro en cuanto a la empleabilidad.

Recientes estudios indican que existe una tendencia hacia la precarización del empleo no cualificado mientras que los empleos propios de formaciones STEM, que engloba a aquellas especialidades propias de la ciencia, la ingeniería o la informática, están cada vez más demandados y mejor retribuidos.

De este modo, para asegurar un futuro lleno de oportunidades no parece una mala opción comenzar a estudiar un lenguaje de programación o aventurarse a nuevas profesiones de la mano de tecnologías innovadoras como la impresión 3D, el blockchain, el Big Data o la robótica.

Gracias a la democratización del conocimiento de la mano de internet formaciones e informaciones acerca de todas estas nuevas profesiones están al alcance de cualquier persona que quiera mostrar cierto interés y confiar su futuro a sus propios conocimientos adquiridos.



Más información en: https://www.inno-it.es

