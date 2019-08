Trasteros urbanos, tendencia para guardar los objetos personales durante las vacaciones, según OhMyBox! Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 13:51 h (CET) Muchos estudiantes que estudian fuera de su comunidad aprovechan esta temporada para volver a sus casas y así pasar más tiempo con los suyos y ahorrarse los gastos del alquiler durante este periodo. Alquilar un trastero urbano es una tendencia cada vez más en alza para guardar aquellos enseres personales que no van a llevar con ellos y que no pueden dejar en el inmueble Durante el verano los desplazamientos vacacionales aumentan considerablemente, sobre todo en agosto. Muchos estudiantes que estudian fuera de su comunidad aprovechan esta temporada para volver a sus casas y así pasar más tiempo con los suyos y ahorrarse los gastos del alquiler durante este periodo.

Según un estudio de la Fundación BBVA elaborado con datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 14% de los alumnos universitarios estudia fuera de su comunidad, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Mientras que, en el caso de los másteres, la cifra de estudiantes en esta situación es del 26%.

En la mayoría de los casos, con la llegada de la época estival, dejan sus residencias o pisos de alquiler para volver a casa y retornar después del verano para empezar el nuevo curso. Por lo que, además de hacer las maletas, una de las preocupaciones más comunes antes de irse es pensar en dónde guardar a buen recaudo los enseres que no van a llevar con ellos y que no pueden dejar en el inmueble.

Una tendencia cada vez más en alza para dar solución a esta situación y guardar los enseres de forma segura es alquilar un trastero urbano. Así, los estudiantes pueden reducir costes de alquiler durante los meses de verano y evitar desplazamientos o cargar con bultos innecesarios.

Y es que, el alquiler de uno de estos espacios sale mucho más económico que el de una habitación o un piso. En el caso de OhMyBox!, la empresa líder en alquiler de trasteros urbanos, sus espacios se encuentran situados en pleno centro de la ciudad para que así sean más accesibles y estén más próximos a los estudiantes. Además, están vigilados las 24 horas los 365 días del año por cámaras de videovigilancia para poder ofrecer la máxima seguridad posible.

El CEO y cofundador de OhMyBox!, Nicolás Perez, explica que “en sus centros cada espacio tiene una clave de acceso PIN privada, de modo que sólo el cliente sabe el código de entrada a su trastero. Asimismo, el tiempo durante el que se va a alquilar un trastero es totalmente flexible, por lo que el usuario puede usarlo únicamente para el periodo de vacaciones, o prolongarlo en caso de necesidad”.

Aunque los trasteros pueden alquilarse por el tiempo que cada usuario demande, es posible que al finalizar las vacaciones surja la necesidad de usar el espacio alquilado para guardar las maletas y los objetos que no se vayan a usar en un largo periodo de tiempo.

