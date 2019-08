Cómo escoger una máquina bordadora, por Bordadora.net Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 13:58 h (CET) Sea una empresa o para uso personal, escoger una bordadora no es una tarea fácil Una máquina bordadora es similar a una máquina de coser pero cuya función principalmente es la de tejer bonitos bordados en una prenda. Estas reproducen un patrón ya marcado en un tiempo muchísimo menor al cómo se haría a mano. Aunque muchas máquinas de coser ya vienen con la opción de bordado, lo mejor es adquirir una máquina bordadora exclusiva.

Existen muchos tipos de máquinas bordadoras, según el tipo de bordado que se quiera realizar y la complejidad del bordado. Bordadora.net, enumera los modelos diferentes de bordadoras para que el usuario decida cuál es el mejor modelo para sus necesidades:

Maquinas tubulares son especiales de uso industrial ya que normalmente se utilizan para bordar prendas ya hechas como gorras o incluso zapatos.

Máquinas de bordado industrial están hechas para bordar grandes cantidades de tela en un tiempo reducido al que se haría con una máquina doméstica.

Las máquinas de bordado semi-industriales están hechas para bordar logos y dibujos que requieren de una personalización mucho más profesional pero con una velocidad menor a la de una máquina completamente industrial

Las máquinas domésticas: se utilizan para realizar pequeños bordados en forma de detalle en prendas sencillas como por ejemplo un pañuelo o una camiseta. Su velocidad es mucho menor, por lo que el bordado de grandes superficies sería poco recomendable. Las bordadoras Brother, pertenecen a la marca más famosa de uso doméstico, además de encontrar modelos a un precio muy asequible, cuentan con una buena calidad.

El modelo para usuarios que se están iniciando en el arte del bordado y quieran experimentar con esta técnica, la más recomendable es la máquina doméstica. Podrá conseguir crear bonitos bordados que no requieran de mucho tiempo. Pero sin embargo, es una empresa la que necesita de esta máquina y quiere empezar a tener su propio negocio con prendas personalizadas con bordados, sin duda una industrial y según el tipo de prendas, la tubular o la más normal.

