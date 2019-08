Hippi Meals, mojito de hierbas ibicencas y Mindfulness Party: el plan perfecto para alargar el verano Comunicae

viernes, 30 de agosto de 2019, 12:06 h (CET) El Noray Beach Club es el refugio perfecto donde conocer la auténtica esencia ibicenca con la mejor música en vivo y la gastronomía típica de la isla En verano el reloj no existe. El tiempo se para y se pierde la noción del tiempo. Una sensación maravillosa que también hace que los desayunos se conviertan en aperitivos o que las comidas se prolonguen y acaben juntándose con las cenas. Sin duda alguna esto es sinónimo de disfrutar sin prisas. Muestra de esta filosofía “slow life” es el Noray Beach Club, el restaurante a pie de playa del hotel Barceló Portinatx Adults Only, donde el reloj se para y solo se puede pensar en disfrutar del ambiente, de las vistas, de la comida, y de los cócteles con música en vivo y en directo.

El Noray Beach Club se ha convertido en el refugio predilecto de quienes no se conforman con ir a los lugares comunes raspando tan solo la superficie de la isla, sino que de veras buscan sumergirse y vivir en primera persona esa magia y cultura ecléctica que tanto enamora. El lugar perfecto en el que descubrir el otro universo de sensaciones que esconde la isla pitiusa y que incita a bajar las pulsaciones. Un lugar mágico alejado del ajetreo nocturno del sur donde se disfruta de un ambiente relajado gracias a sus diferentes espectáculos musicales en vivo acompañados siempre por sus maravillosos cócktails y sus deliciosos hippie meals.

Sus Hippie Meals

La mejor forma de conocer un destino es a través de su gastronomía. Ibiza, gracias a la increíble influencia de diferentes culturas de todo el mundo, es capaz de fusionar la comida mediterránea y darle un toque especial que enamora a los paladares más exigentes. Una de las culturas que más han influenciado la isla ha sido la asiática. Esto es debido a los jóvenes europeos de principios de los setenta que comenzaron a viajar por todo el mundo siendo Asia Central y la India los destinos predilectos convirtiéndose finalmente en la gran ruta hippi conocida como, The Hippie Trail.

Noray Restaurant ofrece dentro de sus Hippie Meals un recorrido gastronómico que fusiona productos típicos mediterráneos como el pescado, la carne o las hortalizas dándole ese toque asiático a base de especias que transporta a la época hippie de los setenta.

Cocktails a la altura de la isla

Los cócteles se han convertido en indispensables en cualquier cita culinaria del verano. Y no es de extrañar porque es una de las bebidas que más recuerda a las vacaciones y que de lo único de lo que hay que preocuparse es de disfrutar. Para recrear esa sensación, el Noray Beach Club del hotel Barceló Portinatx en Ibiza ha ideado un refrescante mojito preparado con hierbas ibicencas con el que experimentar el auténtico sabor de la isla. Toda una experiencia diferente que sumerge y aleja de los tópicos de Ibiza.

Mindfulness Party

Porque no todo en Ibiza es clubbing, Noray Beach Club es la prueba de que la isla pitiusa puede seguir sorprendiendo. Para seguir sumergidos en la vida “slow life” de Ibiza, en el Noray Beach Club se puede hacer -además de con sus cocktails y con su gastronomía -con la mejor música en vivo. Cada día un género musical diferente que va desde el jazz pasando por el violoncello & Dj, guitarra española, show cubano, música acústica y hasta ritmos brasileños.

Un plan perfecto para dejarse llevar durante todo el día por el universo de sensaciones que esconde la isla pitiusa y disfrutar de un ambiente relajado frente al mar sin necesidad de moverse del Noray Beach Club.

