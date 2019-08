La justicia y la popularidad

Sr. Jorge Azcón, no sé si usted será padre, pero por si no lo es, le diré que en muchos sentidos ser alcalde es como ser padre: la justicia ha de ser la estrella Polar que le guíe. Yo supongo que como hijo de su tiempo, usted tendrá su ideología, tal vez su religión, sus gustos, etcétera. Pero a pesar de esto, usted decidió ser como un padre de familia numerosa para Zaragoza. Acabo de leer en la prensa que no le dan la licencia al circo para montar su espectáculo con la excusa de que “el maltrato animal no puede ser una excusa para la diversión”. Mire usted, Sr. alcalde, no me parece justo porque, dígame:” ¿También cerrarán la plaza de toros en el Pilar?” Para ser coherente debería prohibir las corridas de toros también, ¿no cree? ¿Ve que incurre en una contradicción que no se ajusta a una actitud ecuánime? Personalmente, le diré que yo nunca he ido a estos espectáculos porque no me gustan, pero opino que la justicia está por encima de mí. Y si me lo permite, incluso por encima de usted. Deles el permiso a estos señores del circo y déjeles que se ganen la vida honradamente, por favor.