El verano está siendo intenso en Europa. Y no se trata solo de las altas temperaturas, sino de la magnitud de los acontecimientos políticos que nos acechan.



La crisis en torno al Open Arms, que ha dejado en evidencia la necesidad urgente de una política migratoria común en la Unión Europea, el fortalecimiento progresivo del nacionalismo, que Salvini y la extrema derecha alemana llevan días azuzando, las tensiones no resueltas entre Rusia y la UE, telón de fondo en la pasada cumbre del G7, o el desenlace final del Brexit son solo cuatro de las grandes cuestiones que exigen que las instituciones europeas abandonen la interinidad en la que se encuentran. Sumemos a esto la amenaza de una recesión económica que no se cierne solo sobre Alemania, sino sobre toda la Unión.