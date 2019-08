Otra campaña Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 30 de agosto de 2019, 12:10 h (CET) Es un recurso demasiado socorrido y frecuente que ante la carencia de informaciones en el verano determinados medios de comunicación la tomen con la Iglesia Católica. Este año no podía ser menos, está ocurriendo a propósito de la solicitud para que el Gobierno haga públicos los bienes que las diócesis han inmatriculado en los últimos tiempos. Al margen de la decisión política, lo llamativo del caso son las informaciones e ideas falsas que se repiten sin pudor.



Convendría que determinados medios de comunicación empeñados en este tema ofrecieran más información correcta y menos ideología. Y explicaran adecuadamente la historia y los diferentes momentos legislativos en un procedimiento que nació para dar seguridad jurídica no a la Iglesia sino a quienes tenían propiedades.

