El Dr. Diego Tomás Ivancich explica cómo puede cambiar la vida tras un aumento de pecho

viernes, 30 de agosto de 2019

viernes, 30 de agosto de 2019, 10:34 h (CET) Según la SECPRE, el aumento de pecho es la operación estética más demandada de España. Anualmente se someten a ella cerca de 16.000 mujeres entre los 18 y 45 años, siendo diferentes los fines de estas intervenciones. A partir de esta intervención, diferentes aspectos del día a día de las pacientes cambiarán. El Dr Diego Tomás Ivancich, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, explica qué cambios puede experimentar una paciente en su rutina tras haber sido sometida a un aumento de mamas A continuación, el Dr. Diego Tomás Ivancich, explica en qué aspectos puede cambiar la vida de una mujer tras someterse a una intervención de aumento de pecho:

Mejora la vida social: está demostrado que el aumento de pecho supone un incremento en la autoestima de quien se somete a él. Este hecho hace que la persona que lo vive tenga más ganas de relacionarse con los demás, ya que estará más segura de sí misma. Por lo que los encuentros con familiares, amigos, conocidos etc. irán en aumento y su vida social, sin duda, mejorará.

Cambios en el modo de vestir: diferentes expertos aseguran que no es necesario cambiar el armario tras una operación de aumento de mamas. Lo que puede ser es que en ciertas prendas ajustadas y escotadas sí que se tenga que cambiar de talla, pero no como regla general. Por otro lado, muchas de las mujeres que se someten a esta operación comienzan a utilizar escotes, ya que ahora sí que se sienten cómodas con el tamaño de sus pechos y deciden “mostrarlos” más. Cabe destacar que las prendas que mejor les sientan a estas mujeres son las que tienen la cintura ajustada.

Cambios en la rutina sexual: tras una operación de aumento de pecho, las mujeres se sentirán más sexys y vitales con su nueva imagen; lo que se traducirá en un aumento de la excitación y de la líbido, convirtiendo en más plenas y activas sus relaciones sexuales.

Mejora las actividades de grupo: todas las personas que se someten a una cirugía de aumento de mamas y sienten que su físico ha mejorado, se verán mucho más confiadas para practicar actividades que las pongan en contacto con otras personas. Yoga, Zumba, Pilates, Running son algunos ejemplos.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad.Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24 horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

+info: www.doctoralia.es/medico/tomas+ivancich+diego-10365798

http://clinicacirugiaesteticamadrid.com/

Calle San Germán, 8 -1º B - 28020 MADRID

