​Greta Thunberg, la activista de 16 años, llega a Nueva York en un yate impulsado por energía solar

Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años por la justicia climática, llegó a la ciudad de Nueva York después de un viaje de 15 días a través del Atlántico en un yate de carreras de 18 metros impulsado por energía solar.



Thunberg arribó a Estados Unidos para asistir a las próximas conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima en Nueva York en septiembre y en Santiago de Chile en diciembre. Thunberg no utiliza aviones debido a la fuerte huella de carbono que representan los viajes aéreos, por lo que decidió hacer el viaje en barco.



Después de atracar en Nueva York, Greta habló con los periodistas sobre la crisis climática.



La activista Greta Thunberg expresó: “Las generaciones anteriores son las que han causado este problema, así que no creo que corresponda que nos digan:



‘Ustedes deberían ser niños normales y hacer lo que hacen los niños normales’, porque ellos son los que causaron esto. Nosotros solo estamos intentando limpiar lo que ellos dejaron”.



Fuente: Democracy Now