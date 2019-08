Ayudas Financieras sale al mercado nacional con un servicio integral Comunicae

jueves, 29 de agosto de 2019, 14:02 h (CET) La empresa financiera con más de 20 años de experiencia, lanza su proyecto de ayudas financieras para particulares y empresas a nivel nacional con una plataforma online moderna y completa Muchos usuarios y empresas se encuentran hoy en día ante la imposibilidad de acceder a un crédito, por estar incluido de forma injusta o dudosa, en uno de los numerosos ficheros de morosos existentes.

Toda la trayectoria profesional de Ayudas Financieras está vinculada a los ficheros de morosos y a los derechos relacionados con ellos. Con su nueva plataforma lanzada recientemente con un nuevo diseño de página web, ponen a disposición de sus clientes los conocimientos adquiridos después de 20 años de experiencia, gestionando reclamaciones de forma rápida y segura, siempre teniendo en cuenta la legislación vigente.

Todos estos años de experiencia en el sector financiera, han permitido una maduración sólida y una consolidación de los conocimientos fundamentales en el campo del sistema financiero español. Es por ello que ofrecen un apoyo altamente cualificado y preparado para conseguir financiación, solvencia y liquidez.

Entre los servicios que ofrecen, se puede destacar

Informes Financieros

Para poder actuar de forma profesional y en consecuencia con la situación financiera de cada cliente, es fundamente conocer su situación financiera con respecto a los ficheros de morosos más populares en España:

ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN-BADEXCUG, INFODEUDA, RAI, FIJ, CIRBE y CIREX.

Ayudas Financieras gestiona el borrado de datos de estos ficheros de morosos, valorando la situación y actuando de forma rápida y eficaz.

Cómo salir de morosos

En la mayoría de los casos, la deuda de los usuarios puede ser borrada de los ficheros de morosos anteriores. Son muy numerosos los casos en que los datos son incluidos en estos ficheros de forma incorrecta. Estas situaciones son detectadas por Ayudas Financieras propiciando el borrado de estos datos.



Ayudas Financieras da respuesta a aquellas personas injustamente incluidas en un fichero de morosos a las que no les queda más remedio que abonar la deuda reclamada si quiere acceder a un préstamo, contratar determinados servicios ó, simplemente, dejar de ser considerado como un moroso.



Cada vez es más frecuente incluir datos en un fichero de moroso con el sólo propósito de forzar a un pago por un servicio defectuoso o, incluso, no prestado.

Tramitación de su Crédito

Como paso final, Ayudas Financiera ofrece en su servicio íntegro, la opción de solicitar mediante su intermediadora financiera un crédito para empresa, préstamo personal o crédito hipotecario al 100% de una forma rápida, segura y sencilla.

