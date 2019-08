Previa de la tercera jornada de la Liga Santander

Queda tan sólo un día para que de comienzo la tercera jornada de la Liga Santander, que estará repleta de partidazos de la talla del Sevilla-Celta, el derbi vasco o el Villarreal recibiendo en el Estadio de la Cerámica al Real Madrid de Zidane.



Sevilla-Celta

Dos equipos que llegan en buen momento tras las sensaciones experimentadas la jornada pasada, cuando ambos equipos consiguieron superar a sus rivales convenciendo con su juego.



El partido se disputará mañana viernes a las 20:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Reguilón no podrá jugar por parte del Sevilla debido a la lesión de la jornada pasada. Por su parte, el equipo celeste no contará con Sergio Álvarez y David Juncà.



Athletic-Real Sociedad

El primer derbi vasco de la temporada se disputará mañana a las 22:00 en el nuevo San Mamés. Ambos equipos llevan un bagaje idéntico en los dos partidos de liga hasta ahora disputados (una victoria, un empate, dos goles a favor y uno en contra), por lo que podemos esperar un partido igualado.



El Athletic espera poder derrotar a su máximo rival en casa, algo que no consiguen desde la jornada ocho de la temporada 2016-2017.



Valencia-Mallorca

El Real Mallorca será el primer recién ascendido en pisar Mestalla y es algo que el conjunto 'ché' quiere poner a su favor. Los de Marcelino García Toral no pueden permitirse otro resultado negativo y es por eso que durante el entrenamiento de hoy ha habido conjura en la plantilla valencianista, con la esperanza de poder brindar los primeros tres puntos de la temporada a su afición.



El Mallorca no consigue ganar en Mestalla desde la jornada ocho de la temporada 2010-2011, cuando los bermellones se llevaron los tres puntos a la isla gracias a un doblete del 'Chory' Castro.



Villarreal-Real Madrid

Para cerrar la jornada, el domingo a las 21:00 nos espera un apasionante Villarreal-Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. El submarino amarillo quiere resarcirse de la derrota sufrida ante el Levante la semana pasada, y para ello será necesario que recuperen su mejor versión en defensa.



En la parcela ofensiva, por lo menos hasta el momento, el Villarreal ha mostrado una notable mejoría con respecto a la temporada pasada. Por su parte, el Real Madrid quiere los tres puntos para que la batalla por el campeonato comience cuanto antes.