¿Qué debo tener en cuenta para elegir la mejor cuenta para viajar?

Por fin llegan las vacaciones y ese esperado momento del año para descansar, desconectar y viajar a otros países. En vacaciones cambian nuestros hábitos y se multiplican los gastos variados como comidas, cenas o compras veraniegas. Como nunca debemos llevar el dinero en metálico, tenemos que buscar nuevas herramientas para financiar nuestras compras como suelen ser las tarjetas de crédito o de débito.



Por eso es importante antes de salir de vacaciones que nos informemos de cuestiones fundamentales como las condiciones de nuestras tarjetas, los seguros o la disposición de efectivo sin ningún tipo de coste adicional. Si no nos convencen podemos abrir una nueva cuenta con mejores condiciones para estas circunstancias.



Hay que elegir la mejor cuenta corriente para viajar [enlaza con la página de la cuenta corriente] e intentar que tenga las mejores condiciones del mercado para cuando nos vayamos de viaje. Por ejemplo, que no tenga comisiones para las transferencias nacionales e internacionales dentro de la UE en euros. Os vamos a dar varias recomendaciones que debéis tener en cuenta si viajáis al extranjero y no queréis tener sorpresas desagradables con vuestras tarjetas a la vuelta.



Siempre la tarjeta de crédito En cuanto a las tarjetas es recomendable usar en los viajes la de crédito que la de débito, sobre todo si es al extranjero. Algo que no se suele recomendar para las compras diarias pero que es fundamental cuando se viaja fuera de España. La razón es que muchas tarjetas tienen limitaciones en el extranjero y también por las comisiones que cobran a la hora de retirar efectivo a débito en los cajeros.



Cuidado con el cambio de divisa También hay que tener en cuenta los cambios de divisa porque cada vez que realizamos una operación en el extranjero que no utiliza el euro el banco tiene que hacer un cambio de divisa y normalmente no lo hará al tipo de cambio oficial. Esto significa que por tus euros te darán, por ejemplo, menos dólares o que tendrás que sufrir sus costosas comisiones.



Por eso en cuanto al tipo de cambio debes tener en cuenta que el valor de las monedas fluctúa y cuando pagas en euros el cambio a otras monedas será diferente. Lo mejor es informarse antes de viajar sobre el tipo de cambio que se aplica y poder tenerlo en cuenta para las compras y gastos variados.

Ten en cuenta las comisiones Para elegir la mejor cuenta debes informarte si te van a cargar comisiones cuanto pagues con la tarjeta. Si es así tendrás que descartar esa cuenta de inmediato porque existen en el mercado cuentas que carecen de estas comisiones.



También hay que valorar si te van a cobrar alguna comisión por sacar dinero en efectivo. Lo normal es que permitan retirar una cantidad máxima o un número de veces máximo al mes antes de cobrar una comisión. También existen las llamadas “surchange fees” o comisión del cajero y en esto no podrás hacer nada porque la cantidad depende la normativa del país.



Límites a los pagos También hay que tener en cuenta que la mayoría de las tarjetas de crédito suelen poner una serie de límites de dinero al pago en los comercios y no podrás gastar más al mes. Consulta el límite de tu tarjeta para tus pagos, aunque normalmente suele ser bastante amplio y no supondrá ningún problema.



En definitiva, recuerda que la mejor cuenta para viajar al extranjero será siempre la que tenga menos comisiones de apertura, mantenimiento y cancelación y para tus transferencias nacionales e internacionales en euros. También será aquella que no ponga grandes límites a los pagos en comercios y la que tenga mejores condiciones para el cambio de divisa. No olvides consultar las condiciones de tus cuentas y tarjetas de crédito antes de salir de viaje al extranjero y disfruta de tus vacaciones este verano sin problemas ni sorpresas de última hora.