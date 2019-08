Bitcoin, un activo monetario que ha revolucionado el mercado financiero Algunas de las cualidades del Bitcoin es que ha permitido reducir los gastos de transacciones de los intercambios comerciales Redacción Siglo XXI

jueves, 29 de agosto de 2019, 11:47 h (CET) Desde luego, cuando surge el bitcoin hace diez años como una criptomoneda o activo digital, el mercado financiero no se imaginó la proyección y fuerza monetaria que consolidaría con el paso de los años. Hoy, una década después que se creará este dinero digital, se puede decir que se ha convertido en una alternativa al dólar con gran demanda y que sirve para realizar distintos tipos de negociaciones en todo el mundo.



Algunas de las cualidades del Bitcoin es que ha permitido reducir los gastos de transacciones de los intercambios comerciales, y que su funcionalidad en ningún momento depende de un soporte de material, sino de la realidad subyacente que representa este activo.



¿Por qué el bitcoin ha revolucionado las relaciones de intercambio comercial? Esta criptodivisa ha alcanzado una posición importante mundial porque tiene características de rentabilidad financiera interesante, ya que cuenta con inelasticidad de la oferta, homogeneidad y divisibilidad entre sus unidades, así como permite la reducción de gastos relacionados con transporte, almacenamiento y transferencia. Aparte que se puede comprar de forma fácil en plataformas electrónicas como Bitvavo, la cual es muy sencilla de usar y ofrece distintas formas de pago.



De igual manera, si la banca tradicional se muestra incompetente y sus índices inflacionarios afectan en gran medida a sus acreedores, el Bitcoin augura un futuro prometedor de convertirse en un medio de intercambio predominante de la economía mundial y que los usuarios podrán utilizar como activos monetarios defensivos.



¿Cómo se compran criptomonedas de forma segura? Sin duda, las criptomonedas se están convirtiendo en una fuente rentable de ingresos que incluso ya sirve para realizar distintos tipos de transacciones, sin embargo, se pueden generar muchas dudas en cuanto a la forma de comprar estos activos digitales.



A pesar que estas criptomonedas se pueden comprar de forma sencilla y segura, es necesario que el usuario considere algunos aspectos importantes para aumentar la protección y asegurarse que las monedas virtuales se recibirán en la cartera digital.



A continuación se detallan los principales pasos para comprar bitcoins.



En primer lugar, es necesario que el interesado se registre en una exchange o plataforma online donde se puedan intercambiar criptomonedas por otro tipo de activo. Para eso solo es necesario incorporar algunos datos básicos y un correo electrónico para contar con una cuenta válida fiable para empezar a realizar transacciones.



Asimismo, el comprador puede elegir distintos tipos de criptodivisas. Sin embargo, en el caso de que se esté iniciando la persona en este mercado digital, es necesario que empiece con un solo activo digital.



Finalmente se debe completar el importe que se haya seleccionado para invertir mediante una transacción efectiva, la cual permita que se acrediten las monedas virtuales en la cartera digital.



El valor del bitcoin continúa creciendo A pesar de las recientes recesiones del precio del bitcoin, este es un activo financiero que no para de crecer, ya que según reportes de la plataforma web Blockchain.com, durante el mes de agosto de 2019 la tasa de hash de la moneda más alta, ha alcanzado la suma de suma de 82.5 TH/s en el verano.



En este sentido, la capitalización del mercado de las monedas digitales se posiciona alrededor de los USD 277,500 millones, lo cual representa un aumento en este mismo mes de USD 253,500 millones.



Sin embargo, este crecimiento ha llamado la atención de muchos economistas que han advertido que las transacciones de estos activos monetarios deben regularizarse de la misma manera que se ha hecho con otros intercambios financieros.



¿Qué es lo que permite que las criptomonedas sean ideales para operar? Estos activos digitales diversifican la cartera de inversión, considerando que su precio está determinado por la oferta y la demanda. En este caso el valor de la moneda tiene una correlación muy baja con las variables de la economía nacional y las situaciones políticas.



En el año 2017, cuando el precio del bitcoin sobrepasó el valor del oro, distintas economías del mundo empezaron a introducir este activo financiero dentro de sus intercambios financieros, aparte que los beneficios que ofrece a los inversores son múltiples.



Ventajas de operar con bitcoin Las transacciones con bitcoin se realizan en segundos, por lo cual se reduce el riesgo de rechazo.



En estos intercambios financieros se oculta la identidad del usuario, solo puede verse los fondos y las direcciones de bitcoin. El nombre del inversionista es revelado solo en caso de que la persona lo permita o por otros motivos.



Se promueve la transparencia y registro único.



Son transacciones seguras porque no se pueden revertir.



Este tipo de operaciones son exentas de IVA.



