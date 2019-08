Corazones en la nieve, la novela a cuatro manos de la traductora Amanda Sanh

Amanda Sanh es traductora y está formada en corrección, edición, revisión, maquetación y diseño. Tiene dos poemarios propios y se ha embarcado en el Premio literario de Amazon 2019 con un libro escrito a cuatro manos titulado Corazones en la nieve. Para ella, es la primera vez en dicho concurso y también, la primera vez con un libro compartido. Queremos descubrir qué le está pareciendo la experiencia y si continuará su aventura en Amazon como autora independiente.



Amanda, vamos a empezar hablando de la obra que participa en el Premio literario de Amazon 2019. Esta gira entorno a dos protagonistas: Alba, intérprete; y Joel, ex futbolista. ¿Cómo ha sido la construcción de estos dos perfiles?





Alba ha sido fácil de construir porque yo misma trabajo en el campo de la traducción e interpretación y he viajado mucho. Me siento más cómoda cuando escribo sobre lo que sé, y sabía que necesitaba una protagonista con la que pudiese conectar y entender su modo de vida. Como la novela está escrita en primera persona desde su punto de vista, era esencial que ella y yo compartiéramos ciertos detalles como el amor por los idiomas o la impulsividad a la hora de viajar.



Para crear a Joel, Manuel y yo hemos pensado en una persona que no tenga nada que perder. Joel estuvo a punto de triunfar en el fútbol, pero una cardiopatía le apartó de su pasión. Es el arquetipo opuesto a los galanes de muchas novelas, películas o series de televisión; no es perfecto, y sufre algo que muchos deportistas sufren y la sociedad ignora. Estar un día en lo más alto y al día siguiente en el olvido es un problema atemporal por el que muchas personas influyentes —no solo deportistas— pasan.



Siempre que creo personajes intento que representen a pequeñas porciones de la sociedad que no tienen relevancia para los medios; de esa manera tanto los lectores como yo, aprendemos nuevas realidades y abrimos nuestra mente. Lo importante para mí es crear gente real con problemas reales, no me sirve lo perfecto ni el final feliz; en la vida tienes problemas, te pasan cosas, y sigues adelante. Eso hacen mis personajes.



Aparecen muchas localizaciones geográficas en la novela. ¿Nos hablas de ellas?





Visitamos 6 países, aunque la "magia" ocurre en Dinamarca.



El lugar con mayor relevancia es la Torre Redonda de Copenhague, es un edificio que siempre me causó mucha admiración por su importancia en la historia de la astronomía (es el observatorio más antiguo de Europa). Hemos creado una especie de tradición alrededor de la torre que consiste en lanzar rodando una moneda (la torre es una rampa en espiral) y esperar que quien que la recoja sea el amor de tu vida. Por esa rampa han subido y bajado carruajes tirados por caballos, coches, bicicletas, y hasta un hombre en monociclo. ¿Por qué no una moneda?



También visitamos otros lugares emblemáticos de Copenhague como el Puerto Nuevo (Nyhavn) o el Bar Ofelia, que es muy famoso entre turistas.



Después nos trasladamos a Finlandia, un país bastante ignorado en la literatura. Desde que vi la película de Los amantes del círculo polar, que transcurre allí, supe que tenía que basar algún capítulo de una historia en Helsinki. Visitamos un cat-café y la típica sauna finesa.



En Estonia hablamos sobre la farmacia más antigua de Europa, que aún está operativa, y sobre la catedral ortodoxa. También sobre el río Jägala con su cascada.



En Riga, Letonia, estamos en el barrio bohemio, con los músicos callejeros y el ambiente juvenil.



Los países bálticos son otros eternos ignorados en la literatura, y la verdad es que tienen mucha magia.



En Polonia, visitamos Cracovia y la Basílica de Santa María para escuchar el Hejnał Mariacki, que es una melodía que tocan cada hora desde el campanario.



El último país es sorpresa.



Debo decir que este es un viaje que yo hice justo antes de empezar a escribir el libro, no visité solo esos destinos, pero fueron los que más me marcaron, todo el mundo escribe sobre Nueva York, Londres, San Francisco... ¿por qué no Riga o Copenhague? Son ciudades estupendas con mucha historia y mucha vida.



¿Es una novela romántica? ¿Qué aporta de diferente dentro del género?





Como no leo casi nada de romántica, voy a arriesgar un poco.



Creo que hemos huido de los personajes perfectos, o de los personajes casi perfectos pero con pasados oscuros. En esta novela encontramos gente con problemas, con miedos, con motivos reales con los que es fácil identificarse. Hablamos de pérdidas, de sueños rotos, de recomponerse... Del tipo de amor que conocemos porque lo vemos en nuestro entorno, no ese de película, de relaciones mágicas que vencen mil y un obstáculos. Es un amor más crudo, el de agarrarse a alguien como tabla de salvación, el de perdonar errores aún sabiendo que te pueden volver a dañar...



Creo que se aleja un poco del libro de romance convencional, estamos ante un amor que surge en un viaje y su mayor obstáculo será la vuelta a casa. El conflicto no es entre Alba y Joel, sino entre los personajes y sus respectivas vidas. La vida sigue, las cosas cambian, no se puede evitar, un día estás en un sitio y al siguiente en otro, para que una relación funcione hay que ponerle mucho sacrificio, y hoy en día no muchos están dispuestos. Eso es algo que Alba y Joel conocen de antemano por sus vivencias personales.



También creo que las localizaciones en las cuales transcurre la historia le dan un toque diferente y especial, todos sabemos de "París, la ciudad del amor" o de "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", pero ¿qué hay de Estonia o Finlandia? Me encantaría que los lectores se atrevieran a buscar más información sobre estos destinos maravillosos.



Por último, hemos intentado que la carga dramática de la historia no caiga sobre el romance en sí. Hablamos de temas de la vida diaria, de situaciones comunes que afectan a los personajes. Y también hablamos de destino, uno que se forja en esa Torre Redonda que tanto representa para mí, es un toque muy simbólico que creo que transmite esperanza.



Además de la historia, sé que hay un mensaje implícito. ¿Cuál es?





Alba y Joel tienen problemas en su vida. Ambos huyen de su dolor, buscando consuelo u olvido en otro país diferente.





Hay un dicho que dice que el amor todo lo cura, y es cierto; el amor romántico, familiar o de los amigos es muy necesario. El afecto es imprescindible. Pero para salir del hoyo uno tiene que quererse a sí mismo, tiene que aceptar ciertas cosas y aprender a vivir con el pasado. A veces nos refugiamos en las relaciones pensando que así olvidaremos nuestro dolor, pero eso es solo posponer ese momento en el que tendremos que afrontar las cosas.



¿Qué esperas del Premio literario de Amazon?





Todo lo que esperaba ya lo he obtenido. Colaborar con alguien, aprender cómo funciona el ecosistema de escritores autopublicados… Yo ya había autopublicado pero nunca le presté demasiada atención a mis libros, con este me he involucrado mucho más. Escribir algo nuevo, llegar a algún lector, atreverme a salir de mi cascarón de anonimato.



Quería vivir la experiencia y lo he hecho, ahora mi labor es darme a conocer y dar a conocer mi historia.



Lo que venga después será un regalo bien recibido.



Y para terminar conociéndote un poco más, háblanos de ti y de tus obras anteriores por favor.





Soy una chica de Madrid bastante autodidacta y creativa. Tengo mucha iniciativa y muchas ideas e intento canalizarlas a través de mis conocimientos. Viajo mucho y hablo diferentes idiomas.



Soy traductora, he colaborado con el mundo editorial y también con el audiovisual. Me tuve que formar en corrección, edición, revisión, maquetación y diseño porque es algo que un traductor necesita saber para poder explotar al máximo sus posibilidades comerciales. He traducido libros y series de otros a diferentes idiomas.



Con mis obras siempre he sido algo cautelosa, llevo años esperando la oportunidad indicada para sacar a la luz todo lo que tengo guardado y aún no sé qué vía será la mejor para mí. A pesar de conocer bien el proceso editorial, aún no decido qué me conviene más.



Tengo dos poemarios (en realidad es prosa poética) muy personales en Amazon: «Llueven cerezas» y «Donde dije digo, digo ego», en ellos trato temas universales como la maternidad, las adicciones, las obsesiones... Es un recopilatorio de textos con los que he ganado algún que otro certamen o concurso online.



En el baúl tengo historias de ficción contemporánea con el mismo patrón que Corazones en la nieve, gente real, problemas cotidianos, realidades que ignoramos o desconocemos. Entre ellas está una historia muy personal y especial que es el libro que siempre quise leer, en el que me dejé la piel al escribir y por el que voy a ser cauta y seguir aprendiendo todo lo que pueda antes de lanzarlo.



El libro se encuentra disponible en la plataforma de Amazon y estará concursando en el Premio literario hasta el 31 de agosto, y de venta permanente tras este. Amanda Sanh continuará publicando en la plataforma obras propias durante el otoño.