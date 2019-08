¿Qué máster elegir? IMF Business School analiza el mercado laboral y las oportunidades para el nuevo curso Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 14:42 h (CET) IMF Business School analiza la situación del mercado laboral actual y señala los ámbitos con más oportunidades para el nuevo curso Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él llega el inicio de curso, momento que muchos aprovechan para comenzar ese máster al que llevan meses dándole vueltas. Aunque los motivos son dispares, la mejora de puesto y salario (49%) o el acceso al mercado laboral (39%) suelen ser las más comunes, como demuestran las cifras del estudio realizado por IMF Business School. Y es que nadie puede garantizarnos encontrar empleo por estudiar un máster, pero las cifras demuestran que contar con una buena formación sí abre las puertas del mercado laboral.

La tasa de paro entre las personas con estudios superiores es del 8,23%, una cifra casi seis puntos por debajo de la tasa general (14,02%), según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Un escenario esperanzador en el que la formación juega un papel fundamental. Pero ¿cuáles serán los másteres con mayor salida profesional en los próximos meses? En IMF Business School han analizado la situación del mercado laboral actual para dar respuesta a esta pregunta y han encontrado que el nuevo curso se presenta con grandes oportunidades en estos ámbitos.

Ciberseguridad, Big Data y Marketing Digital

El sector tecnológico será uno de los que más puestos demanda en los próximos meses y los datos señalan un crecimiento constante de 112.000 empleos TIC hasta 2020, incluyendo un déficit superior a 800.000 puestos de trabajo sin cubrir por el momento, según la Comisión Europea. Las compañías demandarán expertos en Ciberseguridad, Big Data y Marketing Digital.

Dirección de proyectos

Las empresas también solicitan cada vez más profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, dirección, liderazgo, asesoramiento y evaluación de resultados. Habilidades que debe poseer todo aquel buen director de proyectos. Sin embargo, la formación en este ámbito aun es escasa. Conscientes de ello, la escuela de negocios cuenta con un Máster en Gestión de Proyectos.

Logística

El desarrollo que vive el comercio electrónico supone una enorme oportunidad para la logística, un sector que supone el 8% del PIB. Sin embargo, el 52% de los empleados en logística no cuenta con la cualificación necesaria, según III Informe de empleo y talento en el sector logístico, elaborado por IMF Business School, en colaboración con Manpowergroup, el Centro Español de Logística (CEL) y la Asociación para el Desarrollo de la Logística (ADL). Alertados por esta necesidad, la escuela de negocios ha puesto en marcha su Máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “nuestro deber es ofrecer una oferta formativa al alcance de todos y acorde a los tiempos en los que vivimos y a los cambios constantes en la demanda del mercado actual. En esta misión vamos de la mano de empresas de cada uno de los sectores que nos ayudan no solo en la elaboración de los programas, sino en la puesta en marcha de nuevos másteres orientados siempre hacia la empleabilidad”.

