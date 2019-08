Serranow dentro de la Música Latina con su EP 'Hall' Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 14:02 h (CET) Una vez más, el cantante dominicano Serranow, revoluciona las redes sociales con su más reciente EP titulado 'Hall' El artista Serranow hace debut en el mundo de la música urbana con la producción “Hall”, el cual promueve a través de las redes sociales y sus diferentes plataformas.

El cantante dominicano llega con 'Hall' es el primer EP que el artista lanza, el EP cuenta con ritmos de reggaetón muy pegajoso que centra en la bella ciudad de Bogota, una de las ciudades más importantes para la musica latina. Trap que sacan carcajadas, un poco de R&B y dancehall. El lanzamiento de este fue el día viernes, 10 de mayp del 2019, a partir de las 12:00 A.M, a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Youtube que ya se puede encontrar disponible. Después de lograr éxito con su primer sencillo 'Hola' el cual acumuló miles de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, en tan solo pocas semanas de haberlo lanzado donde viene ganando oyentes que se han convertido adicionalmente en sus fans de su red social. Serranow convencido de que ya era el momento decidio lanzar mundialmente su nuevo EP 'HALL'.

Serranow ya ha hecho publico el video musical del EP titulado 'Mell' el cual fue grabado en la ciudad de bogota, en el mes de diciembre, 2018.

Historia artística de Serranow. Nacido en República Dominicana, su música es tranquila y veraniega, una mezcla entre R&B en español, Trap, Soul y reggaetón ligero. Serranow comenzó a cantar a una edad temprana.

Se presentó en “Catorce”, un single de 2016 de Bryson Tiller y presentado en ” Me Llueven “, un single de 2016 de Bad Bunny.

Serranow a través de sus redes sociales mantendrá informados a todos del lanzamiento del video official de 'Toy peldioi' también de todas las sorpresas y eventos que vienen próximamente, entre ellas contempla la posibilidad de visitar Chile antes de que termine el 2019.

Redes sociales

Instagram https://www.instagram.com/elserranow/

Twitter https://www.Twitter.com/elserranow/

Website https://www.elserranow.com

Vídeos

HALL EP - Teaser



