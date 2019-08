Qué regalar a un bebé recién nacido, por reciennacidos.net Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 14:10 h (CET) Pañales, biberones, ropa... todo esto y mucho más es lo que un recién nacido necesitará durante los primeros meses de su vida Cuando entra un bebé a la familia, este produce una gran alegría pero también hay que tener en cuenta todos los productos que va a necesitar durante sus primeros meses y el primer año de su vida.

A los padres primerizos, toda ayuda que les facilite el cuidado de su bebé va a ser bienvenida, ya que muchos de estos productos suelen ser elevados de precio o no han caído en adquirir ese producto que puede sacarles de un apuro. Cuando vas a realizar un regalo a un bebé, lo primero sería preguntarles que es lo que necesitan y luego ya incluir algún detalle que no hayan tenido en cuenta. Reciennacidos.net muestra algunas sugerencias para regalar a padres primerizos y sus bebés.

Lo que no debe faltar en una cesta de regalo para recién nacidos, son los pañales, a simple vista parece una tontería porque se pueden adquirir en cualquier parte, pero ningún pañal es totalmente desperdiciado cuando se trata de un recién nacido.

Los pañales junto con otros productos de higiene, ya sean toallitas, polvos talco, jabones y colonias, siempre hipoalergénicas, van a ser todo un detalle que los padres agradecerán.

Las toallas personalizadas es otro regalo interesante para recién nacidos ya que es un regalo que puede durar años y son siempre muy útiles. En cuanto a la personalización, añadir el nombre del recién nacido o un animal bordado es algo que en cualquier tienda podrán realizar sin problemas.

En cuanto a ropa, es mejor preguntar a los padres primero, ya que cada bebé es diferente. En este caso, si el bebé cuenta ya con mucha ropa de recien nacido para los primeros meses, quizá sea mejor adelantarse y adquirir algo que pueda llevar dentro de unos meses. Los bebés crecen enseguida y tener ropa de varias tallas, es algo que los padres agradecerán a largo plazo.

Estas son algunas ideas sencillas de incluir en una cesta para recién nacido. Pero como ya se ha mencionado antes, lo ideal sería preguntar a los padres si hay algo esencial que se les haya olvidado comprar, ese sin duda será el mejor regalo.

