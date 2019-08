La importancia de un alimento saludable y equilibrado para una mascota explicado por Mascota Planet Comunicae

miércoles, 28 de agosto de 2019, 12:50 h (CET) El sobrepeso y la obesidad en las mascotas es cada vez más habitual, y en ocasiones, los propietarios no se dan cuenta de ello, y de la relevancia de su cuidado. La obesidad se puede volver una enfermedad crónica que desequilibra el metabolismo y el bienestar de los perros y gatos, además de causarles múltiples problemas de salud Diversos estudios revelan que el 52% de los perros y el 57% de los gatos tienen hoy día sobrepeso.

Las mascotas que están enfermas o tienen problemas de salud siguen dietas con medicación que los hacen más vulnerables al sobrepeso e incluso, la obesidad. Dichos medicamentos acaban dañando el organismo, el cual es fundamental para su salud y su bienestar. En concreto, estas enfermedades se caracterizan por presentar una inflamación asociada a un aumento del estrés oxidativo. Por ello, es mucho más beneficioso para ellos, llevar una dieta saludable y equilibrada, que no le provoque enfermedades.

Mascota Planet habla sobre las dietas y productos de la marca MONGE VETSOLUTION, fabricados y pensados específicamente para favorecer la salud de los animales.

Estas dietas garantizan un peso óptimo y la contribución de un buen funcionamiento del organismo. Están elaboradas sin cereales y sin gluten, con SOD (superóxido dismutasa) que es un potente antioxidante, y XOS (xilooligosacáridos) superprobiótico que permite contra restar la alteración de la flora intestinal causada por los medicamentos y alimentos poco saludables, y permite preservar el potencial nutricional del resto de alimentos.

Dichos componentes contribuyen a maximizar la eficiencia de cada producto para que hagan perfectamente su función.

Las dietas complementadas con L-carnitina en una cantidad optima estimada por un especialista, permite optimizar el metabolismo y atenuar la perdida de masa corporal magra. Teniendo así el animal, una dieta completa y equilibrada.

