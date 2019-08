¿Le demuestras amor a tu familia? Es normal que llegues con pocas energía a casa, pero pasar unos 15 o 30 minutos diarios reunido con los demás es muy valioso Redacción Siglo XXI

miércoles, 28 de agosto de 2019, 11:59 h (CET)

Puede ser que llegues muchos días a la semana tarde del trabajo, que tengas otras obligaciones además de eso, o puede que estés agobiado y sientas que los problemas te consumen, y que incluso con todo esto, sientas el deseo de dedicarle tiempo de calidad a tu familia porque son lo que más te importan al final del día.



Pero quizás que no hallas la manera de hacerlo dentro todo ese caos que no permites que te tumbe.



Lo primero es entender que tus familiares merecen y necesitan esos momentos de cariño que puedes brindarles. Como seres humanos, debemos hacer un esfuerzo consciente, dentro de todo el movimiento que implica la vida moderna, para dedicarles tiempo y demostrarles amor a los seres de nuestra vida.



Y que ésto no sea únicamente estando al lado de ellos sino estando realmente presente.



Para los niños esto es especialmente importante porque esa etapa es en la que desarrollan una emocionalidad estable, seguridad en sí mismos y aprenden a construir relaciones con otras personas.



Y los padres son fuente de ello mediante el fortalecimiento de su vínculo familiar.



Dentro de la rutina Es posible dedicar y demostrar amor a la familia sin tener que salir de la rutina del día a día. Con apartar un par de minutos al día durante el trabajo, o incluso con aprovechar el tiempo en el transporte público, se pueden hacer pequeños actos que al final del día son realmente significativos.



Por ejemplo, las frases para dedicar a tu familia son una excelente opción. Piensa y busca frases durante el día que puedes anotar en un papel para dárselos al llegar a casa, o dejarlas en la mesa del desayuno antes de salir en la mañana siguiente.



Sería un gran detalle escribirle un par de mensajes a tu familia con estas frases mientras están separados. Seguro que es algo que les alegra porque notan que los tienes presentes aunque no estés con ellos en ese momento.



También puedes ser un poco más creativo y escribir cartas para dedicarle a tu pareja, tus padres, tus hermanos o tus hijos. Requieren de una mayor dedicación, pero el hecho de escribirlas es una actividad bonita que estimula esos sentimiento de amor.



Además, claro que cuando las otras personas lean sus cartas se van a sentir emocionados y queridos. Pocas acciones son tan significativas a nivel afectuoso como ésta.



Actividades en familia Existe el dicho de que las acciones dicen más que las palabras. Es importante que además de decirles que los amas, también pases tiempo con ellos y se los demuestres. Estas demostraciones afectivas no tienen que ser necesariamente extravagantes, sino que pueden ser actividades pequeñas que se integren a la rutina diaria del hogar.



Es normal que llegues con pocas energía a casa, pero pasar unos 15 o 30 minutos diarios reunido con los demás es muy valioso. Este tiempo se puede dedicar a contar cómo el día de cada uno. Esto se puede hacer acompañados de música relajante y mientras se hacen otras cosas, como hacer la cena entre todos y luego continuar durante la comida.



Los niños requieren de un poco más de atención que los otros integrantes de la casa. El momento con ellos debe ser más cercano e íntimo, y la hora de hacer las tareas es perfecto para ello.



Ayudarlos o tan solo acompañarlos durante unos minutos mientras las hacen se vuelve una manera de crear una conexión con ellos.



Las salidas en familia son un método perfecto para salir un poco de la rutina y crear momentos nuevos. Ir al parque que está cerca de la casa los domingos es una excelente opción. O salir a comer a su restaurante favorito, o ir a la playa.



El lugar no es lo que tiene más peso sino el hecho de estar realmente involucrado en ese momento familiar. Puedes jugar con los niños, hablar y escuchar a tu pareja, o hacer actividades que los incluya a todos.



