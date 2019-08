Moon Diamonds, especialistas en diamantes y joyería Si bien, los españoles son grandes consumidores de diamantes, sus gustos y preferencias no coinciden con la de otros mercados Redacción Siglo XXI

miércoles, 28 de agosto de 2019, 11:43 h (CET) Cuando se trata de diamantes, Moon Diamonds es la mejor alternativa. Pues, desde hace más de 20 años, ofrecen diamantes de extrema pureza a un precio insuperable. Esto, se debe a que esta empresa vende directamente desde el centro mundial de compra y venta de diamantes, la Bolsa de Diamantes de Amberes.



De esta manera, la ausencia de intermediarios, les permite ofrecer precios muy competitivos. También se encargan de comprar y enviar diamantes a Amberes para retallarlos y comercializarlos en otros países. Asimismo, la empresa trabaja con la alta joyería, diseñando y restaurando distintas piezas.



Por otra parte, vale la pena destacar que los diamantes y creaciones de esta compañía, están al alcance tanto joyerías como particulares. De esta manera, Moon Diamonds ha conseguido convertirse en una de las firmas de importación y exportación de diamantes más grande del mundo.



Alta joyería en Madrid Además de su sede en Amberes, Moon Diamonds cuenta con oficinas en la bolsa de Nueva York y Mumbai. También dispone de representantes en Hong Kong, Dubai, Italia y Alemania. De igual forma, en España, abrió sus puertas en Madrid hace 5 años. Esto, tras más de dos décadas vendiendo en las principales joyerías del país.



De esta forma, ha llegado a la milla de oro de la capital, en la calle Velázquez 46, donde ofrecen un trato personalizado a sus clientes. Cada una de las joyas realizadas en esta tienda es única. Se trata, de piezas irrepetibles, diseñadas con la gran carta de diamantes ofrecidos por Moon Diamonds. Cada uno de estos, importado desde Amberes lo que supone un precio módico a cambio de una joya inigualable.



La sede instaurada en Madrid, no sólo dispone de espectaculares diamantes, también se especializa en la compra de estas piedras. De esta forma, quienes deseen desprenderse de algún diamante pueden hacerlo a través de Moon Diamonds. Ellos se encargaran de restaurarlo y darle una nueva vida a la piedra. Bien sea por medio de alguna creación nueva o simplemente encontrando un nuevo dueño.



También en la capital hispalense

Por otra parte, Sevilla también se ha convertido en sede de una tienda Moon Diamonds. Esta suma tres años en la calle Cuesta del Rosario 16, ofreciendo los mejores diamantes y joyas a sus clientes. Así, en este corto periodo ha conseguido posicionarse como un verdadero punto de referencia para quienes desean adquirir diamantes y joyas en Sevilla y alrededores.



Joyas a medida Si bien, los españoles son grandes consumidores de diamantes, sus gustos y preferencias no coinciden con la de otros mercados. Así, es notoria la diferencia frente a las piezas demandadas por otros países como Rusia o China. Pues, en España antepone la calidad de la piedra sobre el tamaño de la misma, mientras en otras localizaciones, se aprecia la situación contraria.



Conscientes de ello, Moon Diamonds se ocupa de traer sólo piedras acordes al principio expuesto anteriormente. De esta forma, garantiza la máxima calidad en cada joya, a la vez que rediseña y restaura piezas únicas. Todo esto con la intención de amoldarse a las exigentes y preferencias de sus clientes.



Así, en la actualidad ha lanzado pequeñas colecciones tanto para mujer como para hombre. En estas destaca el uso de oro blanco y amarillo, los diamantes engastados y un estilo vintage bastante atractivo.



Por otra parte, en Madrid, Moon Diamonds no se ha limitado a la comercialización de diamantes. Sino que, además ha incursionado exitosamente en la compra y venta de relojes de alta gama. De este modo, es posible encontrar marcas como Rolex y la posibilidad de adquirir importantes piezas de segunda mano.



En este sentido, también se ha convertido en un lugar conocido entre los amantes de este tipo de relojes. Esto, complementa otras líneas de diseño exclusivo disponibles.



Equipo de joyeros expertos Moon Diamonds, sabe que la calidad de las joyas ofrecidas así como el buen servicio en sus tiendas, depende de su equipo de trabajo. Por ello, se aseguran de contratar a profesionales en el área.



Así, ha conseguido hacerse de un equipo de verdaderos expertos en diamantes y gemas. Estos a su vez, están respaldados por generaciones de productores, talladores y clasificadores de diamantes que han conformado Moon Diamonds desde sus inicios. De esta forma, cada miembro de la empresa es un promotor y apasionado de los diamantes y la cultura entorno a ellos.



Por otra parte, Moon Diamonds trabaja en pro de la incorporación de la mujer al mundo de los diamantes. Pues, durante siglos, este se ha caracterizado por una larga tradición masculina. Así, para conseguir cambiar esta situación, dispone en sus dos tiendas con personal femenino con gran formación y experiencia para cuidar de cualquier cliente.

