Finalmente los Premios Latino 2019 se entregarán en Estepona el 21 de septiembre ​La presentadora será la actriz española Eva Isanta, conocida en su papel de la serie de TV “La que se avecina” con el papel de “La Cuqui” Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 28 de agosto de 2019, 09:46 h (CET) Por un cuestión de acoplamiento de otros eventos, finalmente la gran Gala de los Premios Latino 2019 no se celebrarán en el Palacio de Congresos de Marbella y se traslada con la misma fecha( 21 de septiembre) al Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona, el mayor y más moderno espacio escénico de la Costa del Sol Occidental.



Inagurado en 2015 está a la vanguardia de las tecnologías en espacios escénicos y será el escenario de este importante evento, organizado por la Fundación Gala, que preside María Cansino. Esta será la cuarta edición.



El objetivo de este evento es promover a la industria iberoamericana del cine y de la música premiando a aquéllos profesionales que cuentan con tal vocación, apoyando la cultura cine-musical y trabajando día a día para que los amantes del cine y de la música, puedan disfrutar de todo este talento que rompe fronteras.



La presentadora será la actriz española Eva Isanta, conocida en su papel de la serie de TV “La que se avecina” con el papel de “La Cuqui”. Una gala tan especial donde innumerables profesionales



Aunque habrán sorpresas de última hora están confirmados algunos premiados como: Lori Meyers, Premio Latino de Oro a la Trayectoria del Mejor Grupo Indie; Jon Secada, Premio Latino de Oro al Mejor Cantante Iberoamericano 2019; Lucrecia, Premio a la Mejor Actriz de Cine Infantil Latinoamericana: Efecto Mariposa, Premio de Oro al Mejor Grupo Latino; Los Planetas, Premio Latino de Oro al Mejor Grupo Indie Rock de Música en Español; Alejandro Abad, Premio Latino de Oro a la Trayectoria 2019, etc.

