Productos antiedad que funcionan sin pasar por un centro estético NCTF Essence de Filorga Ana Ruiz de Infante

miércoles, 28 de agosto de 2019, 09:33 h (CET) Afortunadamente hoy contamos con productos antiedad cuyos resultados podrían decirse son muy similares a los empleados en medicina estética. Uno de los laboratorios que puede presumir de poner sus conocimientos en medicina estética a disposición del público general con una amplia línea de tratamientos antiedad es FILORGA.



Este laboratorio se funda en el año 1978 por un médico francés especialista en medicina estética y biólogo celular. En el año 2007 Filorga crea una gama revolucionaria de tratamientos antiedad llamada MEDI-COSMETIQUE®, formulada a partir de NCEF, un complejo único que encapsula los activos que se emplean en los inyectables.



NCTF (New Cellular Treatment Factor) es la fórmula exclusiva patentada por Filorga, que contiene unas cronosferas idénticas a las que se inyectan en la mesoterapia revitalizante de las clínicas estéticas.



Para que nos entendamos, en la mesoterapia se aplican una serie de microinyecciones para estimular la piel desde su interior, con la fórmula NCTF conseguimos los mismos resultados que en la mesoterapia pero nos olvidamos de los temidos pinchazos.



Hoy he conocido NCTF-ESSENCE, el preparador de piel, ultra-hidratante y súper-concentrado en NCTF®, capaz de estimular la eficacia del tratamiento antiedad.



Tiene una concentración equivalente a la de un tratamiento antiedad inyectable en gabinete (meso-inyección) y actúa sobre arrugas, firmeza, homogeniedad, luminosidad, poros e hidratación.



PVR NCTF-ESSENCE 150 ml: 46,90 euros



Su textura es acuosa y fresca y se recomienda aplicar justo después de desmaquillarnos la piel y antes de aplicarnos el sérum.

Gracias a sus captadores de agua, la tecnología AQUA-MX asegura una hidratación inmediata y duradera en 30 minutos exactos.



Ahora que volvemos de verano, donde el sol, el mar, el aire…. ha hecho estragos en nuestra piel, necesitamos una doble dosis de hidratación, esta es sin duda una buena manera de empezar a cuidarnos, ¿no os parece?.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

