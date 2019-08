Cómo preparar un pan casero de forma sencilla, por panificadora.pro Comunicae

martes, 27 de agosto de 2019, 14:18 h (CET) Numerosas personas preocupadas por su salud y su alimentación han decidido tornar a un estilo de vida más saludable, libre de ultraprocesados. Para ello, se recomienda preparar los alimentos de forma casera para asegurarse de que no poseen ningún ingrediente nocivo para la salud Las máquinas panificadoras surgen a raíz de numerosos usuarios que, además de poder realizar el pan de forma casera para conocer de primera mano sus ingredientes, desean poseer de una máquina que les prepare el pan de forma rápida y sencilla, para poder disfrutar de unas rebanadas recién hechas.

Preparar el pan con una panificadora es mucho más sencillo que involucrarse en el proceso del amasado y la preparación del horno; además de conseguir más agilidad y rapidez, se logrará no ensuciar tanto la cocina a diferencia de la preparación convencional. Gracias a estos electrodomésticos, se consigue la automatización de todo el proceso de creación de la masa: la mezcla, el amasado, el levado y el horneado. Su funcionamiento es tan simple como colocar los ingredientes en el orden indicado, programar diversos parámetros como el grado de tueste y esperar hasta que el pan esté cocinado por completo.

La panificadora también ayuda a preparar masas para otros alimentos, no solo el pan. Con esta máquina se pueden preparar bizcochos o masas para pizza de forma sencilla, escogiendo de forma personalizada los ingredientes de la masa. Para aquellas personas que deseen cuidar su línea, se puede utilizar diversas masas como la harina de espelta o de avena, con menor aporte calórico y un sabor delicioso al igual que la tradicional harina de trigo.

La tienda online panificadora.pro dispone de una amplia variedad de panificadoras de diversas marcas y con diferentes capacidades. La más demandada es la panificadora Lidl, que se ha ganado su popularidad gracias a su bajo coste y su gran calidad. Otro modelo muy conocido es la panificadora Moulinex, una marca que lleva años en el sector de los electrodomésticos y cuenta con una amplia popularidad.

