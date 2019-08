Los favoritos para el Mundial de China Por primera vez en la historia, las selecciones han entrado en la fase final del torneo por medio de fases clasificatorias Nacho Moreno

martes, 27 de agosto de 2019, 12:33 h (CET) Quedan apenas tres días para que de comienzo la Copa del Mundo de baloncesto organizada por la FIBA en China (será la segunda ocasión que tendrá lugar en territorio asiático) y las selecciones ya están dando por finalizadas sus giras de preparación.

Por primera vez en la historia, las selecciones han entrado en la fase final del torneo por medio de fases clasificatorias. Las críticas y quejas debido al calendario de las ventanas FIBA han sido el principal punto de debate durante la fase clasificatoria, ya que los jugadores se veían obligados a elegir entre jugarse la clasificación para un torneo de la magnitud del Mundial o disputar encuentros con sus partidos, lo que ha generado un enfrentamiento directo entre la FIBA y la Euroleague.



Los principales favoritos para tocar la gloria en China son:



Estados Unidos

Como de costumbre, será difícil hacerle sombra a los americanos, que llegan con muchas bajas pero con un equipo sobradamente preparado como para colgarse la medalla de oro sin muchas dificultades.



Todas las apuestas irán con el equipo americano, que estará liderado por Kemba Walker, Jayson Tatum y Jaylen Brown. Los rivales de el equipo estadounidense en la fase de grupos serán República Checa, Turquía y Japón.



España La selección dirigida por Scariolo disputará hoy el último amistoso preparativo frente a Argentina antes de partir hacia China. Durante la gira de amistosos, los españoles han mostrado un nivel de juego alto y no han saboreado aún la derrota.



Las estrellas del conjunto español para el campeonato del mundo son Ricky Rubio, Marc Gasol y los hermanos Hernangómez.



Los rivales durante la fase de grupos serán Túnez, Puerto Rico e Irán.



Francia Francia nunca ha sido capaz de levantar una Copa del Mundo y espera que este sea su año. Los galos podrán contar con hasta cinco jugadores de la NBA, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta la cantidad de jugadores de esta liga que están lesionados o que han desestimado la oportunidad de disputar el campeonato.



Batum, Ntilikina o Gobert son algunos de los nombres a destacar del conjunto galo que disputará la fase de grupos frente a Alemania, Jordania y la República Dominicana.



Grecia

En los últimos torneos importantes (Eurobasket, Mundial y Olimpiadas), Grecia no ha estado a la altura y ha caído eliminada a las primeras de cambio.



En los últimos torneos importantes (Eurobasket, Mundial y Olimpiadas), Grecia no ha estado a la altura y ha caído eliminada a las primeras de cambio.

Pero esto es algo que quieren cambiar los helenos de la mano de Giannis Antetokoumpo, flamante 'MVP' de la NBA, que quiere ser campeón del mundo con su país. Grecia jugará la fase de grupos contra Montenegro, Brasil y Nueva Zelanda.

