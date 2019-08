Cinco perlas en Andorra En plenos Pirineos Orientales, situada entre España y Francia se encuentra Andorra, un pequeño país entre lo más altos de Europa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de agosto de 2019, 12:21 h (CET) En plenos Pirineos Orientales, situada entre España y Francia se encuentra Andorra, un pequeño país entre lo más altos de Europa.



Considerado como el destino ideal para disfrutar tanto de unas vacaciones en familia, una escapada de fin de semana o una celebración romántica, el visitante encontrará distribuidos a lo largo de su pequeño territorio una gran oferta en alojamiento y hoteles en Andorra para disfrutar de la mejor experiencia posible junto a los suyos. La majestuosidad del entorno que incluye actividades para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, junto con la amplia y rica oferta cultural que posee, hacen de este micro país un destino inigualable.



De entre sus rincones llenos de magia, hemos trazado un recorrido por las cinco perlas que uno no puede perderse:



Mobili, de Miquel Barceló Andorra la Vella cuenta, entre su patrimonio artístico, con numerosas esculturas contemporáneas situadas en diversos lugares de la parroquia.



Ubicada en la plaza de los edificios Cierco se encuentra Mobili, una escultura del artista mallorquín Miquel Barceló que forma parte de una colección de ocho obras repartidas por diferentes ciudades del mundo.



Esta singular escultura representa los orígenes de la vida humana en forma de un antiguo coche de carreras con una apariencia de cráneo de mono



Mirador del Roc del Quer Situado en lo alto del Roc del Quer está situado un espectacular mirador, ofreciendo unas inmejorables vistas panorámicas a la Vall de Canillo colgando al vacío.

La infraestructura del Mirador del Roc del Quer es única en los Pirineos y su plataforma de veinte metros de longitud cuenta con un suelo de cristal que permite disfrutar de unas exclusivas vistas generando aún más impresión al visitante.



Llac d’Engolasters A unos 1.622 metros de altitud, entre las parroquias de Escaldes-Engordany y Encamp en el centro del principado, se encuentra el Llac d’Engolasters.

Rodeado de bosques de pino rojo y negro, el lugar ofrece amplias panorámicas sobre el fondo del valle y las cimas emblemáticas que lo rodean.



Alrededor del lago, los más pequeños pueden disfrutar de una zona de juegos con circuitos de agua para divertirse jugando con algunos mecanismos mientras accionan bombas de agua.



Además, Engolasters también está muy frecuentado por pescadores que suben a practicar la pesca de la trucha.



La Noblesse du temps, de Salvador Dalí Una monumental escultura de bronce, titulada Noblesse du temps y que pertenece a una serie creada por el artista Salvador Dalí, preside la plaza de la Rotonda en pleno centro de Andorra la Vella.



La escultura en forma de reloj se sustenta sobre un tronco de árbol y tiene una corona que representa el dominio del tiempo sobre la humanidad.



La obra de arte fue cedida al Gobierno de Andorra por el coleccionista de arte y hombre de confianza de Dalí, Enric Sabater, residente en el país andorrano.



Santuario de Meritxell

Ubicado en la parroquia del Canillo, se encuentra el Santuario de la Virgen de Meritxell , patrona del principado de Andorra.



Construido sobre las ruinas de la antigua iglesia románica de Meritxell, declarada símbolo de la identidad de Andorra y trágicamente desaparecida en un grave incendio en el año 1972 junto con todos sus retablos góticos y barrocos.



