Clínica Rozalén explica 6 curiosidades sobre la fisioestética

lunes, 26 de agosto de 2019, 12:50 h (CET) La fisioestética es una rama dentro de la fisioterapia destinada a mejorar la piel, agilizando los procesos de regeneración y potenciando la recuperación del trofismo celular, activando así el rejuvenecimiento de los tejidos implicados. En ella se emplean aparatología y técnicas que mejoran el riego sanguíneo. Clínica Rozalén, rehabilitación y fisioterapia, aporta 6 curiosidades de esta técnica de fisioterapia tan interesante y de la que mucha gente nunca ha escuchado hablar y presenta sus tratamientos A continuación Clínica Rozalén expone 6 datos sobre la fisioestética y presenta sus tratamientos:

La fisioestética es la rama de la fisioterapia que se encarga de la prevención, promoción y rehabilitación del sistema tegumentario (formado principalmente por la piel, las uñas, el cabello, etc.) combinando salud y estética.

Es a partir de los años 90 cuando comienzan a publicarse los primeros escritos científicos sobre fisioestética. Con el paso de los años puede apreciarse en ellos que las alteraciones de la piel no tienen únicamente repercusiones a nivel estético, sino que también llevan consigo una alteración funcional.

La fisioterapia dermatofuncional se ocupa del sistema tegumentario tratándolo como a un “todo”, e intenta ir más allá buscando la reparación de la función, y mejorando así la calidad de vida y el bienestar de los pacientes.

Los tratamientos anticelulíticos, reafirmantes o los métodos de potenciación y tonificación de abdominales y glúteos constituyen algunos ejemplos de técnicas de fisioestética enfocadas a la solución de problemas de sobrepeso, tan presentes en la sociedad actual.

En cuanto a la aparatología en fisioestética se puede destacar la mesoterapia, la presoterapia o la cavitación, entre otros.

Si no se logra erradicar el estrés provocado por el día a día, no será viable gozar de un buen estado de salud y alcanzar el bienestar. Por ello, en Clínica Rozalén emplean diferentes masajes corporales relajantes exfoliantes e hidratantes dentro de sus técnicas de fisioestética. Los beneficios de estos tratamientos son muchos: la mitigación del estrés, el alivio de la tensión nerviosa, la estimulación de nervios y músculos e, incluso, la mejora de la cefalea, la fatiga y el dolor articular.

Tratamientos en la Clínica Rozalén

Presoterapia: es un tratamiento que utiliza la presión del aire a modo de masaje, activando el sistema linfático y mejorando la circulación para eliminar los deshechos. Con la presoterapia se puede tratar la celulitis en todas sus fases. Los accesorios de este tratamiento permiten, además, su aplicación en diferentes partes del cuerpo. PVP: 20€ / sesión

Combinación de presoterapia + radiofrecuencia: técnicas corporales como la presoterapia o la radiofrecuencia, combinadas, ofrecen muy buenos resultados y permiten al paciente adelgazar fácilmente, ya que reducen la talla, reafirman la silueta y eliminan la flacidez. Los expertos aconsejan entre 10 y 12 sesiones de estos tratamientos combinados para lograr buenos resultados. PVP: desde 55 €/ sesión

Drenaje linfático: es un tipo de masaje suave y rítmico que se aplica sobre la piel mejorando el sistema linfático y con ello la eliminación de sustancias de deshecho que se acumulan. Además, ayuda en procesos oncológicos después del vaciado ganglionar cuando se producen linfedemas. PVP: 40 €/ sesión

Vendaje multicapa: es un sistema empleado para conseguir una comprensión mantenida para el tratamiento de linfedemas. Se realiza con vendas de corta elasticidad y se debe aplicar después de realizar una sesión de drenaje linfático manual.

Acerca de la Clínica Rozalén

Las Clínicas Rozalén nacen con vocación de acercar a España el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, desde un claro compromiso con la salud de vanguardia y la mejor atención al cliente. Nacidas de la mano del conocido Dr. Rozalén, en 1985, hoy disponen de 3 centros en continua innovación y estudio de las nuevas técnicas para la mejor asistencia y recuperación del paciente. Todas las áreas están respaldadas por médicos especialistas y fisioterapeutas especializados en cada una de las materias.

CLÍNICA ROZALEN

C/ O´Donnell, 49, 28009 Madrid

Tfno.: 915 04 44 11 Fax.: 915742228

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Carlos Domingo, 21, 28047 Madrid

Tfno.: 914 65 84 64 ‎ Fax.: 915742228

CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN DOCTOR ROZALEN

C/ Francisco Navacerrada, 10, 28028 Madrid

Tfno.: 913 61 31 41 Fax.: 915742228

UNIDAD DE SUELO PÉLVICO DOCTOR ROZALEN

C/ Fernán González, 15 bajo, 28009 Madrid

Tfno.: 915 04 44 11

Unidad de Suelo Pélvico Dr. Rozalén en Facebook

