Análisis de la segunda jornada de la Liga

lunes, 26 de agosto de 2019, 12:29 h (CET) La Liga ya ha empezado y con el arranque llegan las primeras sorpresas, decepciones y buenos inicios. Para los recién llegados a la competición, en este caso Osasuna, Mallorca y Granada, es tiempo de tantear la competición y comprobar en que nivel se encuentran con respecto al resto de clubes de la Liga. Para el resto de los equipos, los arranques de temporada sirven para afianzar un estilo de juego o para que los fichajes comience su adaptación.



Levante-Villarreal

El primer derbi valenciano de la temporada se decidió desde los once metros. El submarino amarillo se mostró en todo momento superior al conjunto local, pero dos acciones aisladas que acabaron en sendos penaltis transformados por Roger hicieron que los tres puntos se quedaran en el Ciutat de Valencia.



Las ocasiones del Villarreal se sucedieron durante todo el partido, pero el único gol que lograron los castellonense fue en el tercer minuto de partido, obra de Gerard Moreno.



Real Madrid-Valladolid El equipo dirigido por el exjugador Zinedine Zidane debe mejorar mucho si quiere mejorar los resultados de la temporada pasada.



A pesar de los cambios en el once inicial (el técnico de ascendencia argelina dio entrada a James), el Madrid no fue capaz de superar en el Bernabéu a un Valladolid combativo liderado por Óscar Plano, Sergi Guardiola (autor del gol del empate en el minuto 88) y Waldo, que salió en el minuto 60 y revolucionó el partido.



Celta-Valencia

Un gran partido del conjunto celeste que pone de manifiesto el mal momento que atraviesa el Valencia Club de Fútbol. Los de Marcelino García Toral se vieron superados por los gallegos desde el arranque del partido, en el que se vio a un equipo partido y sin ideas.



Mucho tienen que mejorar los valencianistas para lograr el objetivo de la clasificación para la Champions League. Por su parte, el Celta mostró una notable mejoría en su juego con respecto a la jornada pasada.



Leganés-Atlético

El derbi madrileño que tuvo lugar en el estadio municipal de Butarque lo resolvió Vitolo para que el Atlético de Madrid consiguiera ganar por la mínima ante el Leganés, que demostró que no mereció la derrota.



Ninguno de los dos conjuntos tuvo excesivas ocasiones y las parcelas defensivas de los dos conjuntos demostraron un gran nivel, pero finalmente fueron los de Simeone los que lograron conseguir los tres puntos en un campo complicado.



Barcelona-Betis El último partido de la jornada se celebró en el Nou Camp y el Barça dio una exhibición de juego vistoso y ocasiones de gol.



El Betis logró adelantarse en el marcador fruto de un gol de su fichaje estrella, el francés Nabil Fekir, pero el equipo catalán supo reaccionar a la adversidad y los goles azulgranas llegaron en tromba. Griezmann iluminó el sendero de la victoria con dos tantos, para que luego el canterano Carles Pérez, Jordi Alba y Arturo Vidal se unieran a la fiesta. El partido finalizó 5-2 y deja al club bético en el último lugar de la clasificación.



