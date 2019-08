El uso del vídeo para reforzar la estrategia de marketing digital Aparte que esta herramienta multimedia le permitirá a las empresas ahorrar dinero y tiempo para mostrar sus productos a los clientes, ya que a través del uso de las app móviles los negocios agilizarán en gran medida la creación de sus propios contenidos audiovisuales Redacción Siglo XXI

lunes, 26 de agosto de 2019, 11:28 h (CET) El video marketing se ha posicionado como una herramienta de gran ayuda para las empresas online, ya que es un excelente mecanismo para ampliar la información de un servicio o la descripción de un producto, mediante material audiovisual.



Sin embargo, para utilizar contenido multimedia de forma constante es necesario contar con recursos prácticos que permitan editar de forma sencilla y rápida los vídeos, como las aplicaciones móviles, las cuales son de gran utilidad para simplificarles esta actividad a las empresas.



¿Cómo convertir el video en un recurso publicitario constante? Sin duda, el material multimedia es extraordinario para captar más clientes y alcanzar mayores niveles en ventas, no obstante, disponer de contenido audiovisual todos los días no parece tan fácil, ya que es necesario organizar imágenes y audios para conseguir posicionar una marca. Por eso para editar vídeos a través de tu móvil fácilmente lo mejor es utilizar app móviles, las cuales permiten ahorrar tiempo y dinero durante la edición.



Estos recursos informáticos facilitan de forma considerable la edición de videos, ya que se pueden cortar desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin necesidad de contratar un editor de vídeo para que realice esta tarea.



Estas apps en su mayoría son gratuitas y cuentan con una interfaz intuitiva, lo cual permite que con unos pasos simples el usuario pueda obtener materiales audiovisuales profesionales para mostrar a sus clientes.



¿Para qué sirven exactamente estas aplicaciones? Estas aplicaciones móviles funcionan de forma automática, ya que mediante unos clics que realice el usuario podrá editar y cortar material audiovisual, incluso puede añadirle transiciones si así lo requiere. Asimismo, en algunas ocasiones algunos de estos software se enlazan con programas de edición como Premiere Pro de Adobe donde se obtienen resultados extraordinarios.



Estas app pueden funcionar no solo de forma automática, sino también en el modo Freeform, el cual permite que el usuario tenga mayor control del proceso de edición y pueda elegir sus propios colores y la música de su gusto.



El social vídeo, un potente recurso para alcanzar seguidores en las redes sociales Este es uno de los formatos que marcan la pauta en la actualidad, sobre todo en las redes sociales, ya no es solo un producto característico de Youtube, sino que cada vez son más las distintas comunidades virtuales como Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter que apuestan por el uso del social video, ya que es una herramienta bastante competitiva y que ofrece múltiples beneficios.



Esta herramienta se ha convertido en un recurso de gran valor para los negocios, ya que aparte de generar mayor confianza en los compradores online el consumo del vídeo se ha incrementado hasta en un 155% por la popularización de las redes 4G de alta velocidad. Asimismo, es una de las mejores estrategias para crear interacción entre los usuarios.



Sin embargo, hay más razones para utilizar contenido multimedia en las redes sociales, ya que está comprobado que por ejemplo en Facebook se ven más de 100.000 horas de vídeo al día, así como Youtube recibe más de cuatro millones de visitas durante el día y un 96% de los compradores consideran como importante que las compañías utilicen videos para promocionar los productos.



¿Por qué utilizar este recurso como estrategia de marketing digital? La respuesta es sin duda por el apalancamiento que ofrece a las ventas comerciales, ya que esta herramienta no solo mejora los objetivos de las empresas, sino que agiliza el logro de las metas.



Entre las principales razones por las cuales se debe utilizar contenido audiovisual en el aspecto publicitario están las siguientes.



El vídeo nativo se incorpora cada día a más redes sociales, lo cual permite llegar a un número mayor de seguidores y a un público más segmentado.



Es una herramienta que conecta muy bien con los usuarios, ya que es más agradable ver un contenido en vídeo que leer un mensaje.



También es ideal para impactar a la generación millenials, porque dedican muchas horas a las redes sociales, y qué mejor manera de captar público con edades comprendidas entre los 18 y 33 años.



Es un gran apoyo para la compra digital, ya que la mayoría de los consumidores consideran que los vídeos dejan muy buena imagen de las empresas.



Recomendaciones para lograr el éxito comercial mediante el uso de vídeos Definitivamente el potencial del uso de vídeo en la estrategia de marketing está comprobado, sin embargo, es necesario aplicar algunos consejos para que resulte aún más efectiva.



Es importante que resulten atractivos para la audiencia, ya que de esta manera pueden ser compartidos entre las distintas comunidades digitales, para eso también es necesario que los clientes se sientan reflejados en el contenido.



Esta es una excelente forma de persuadir a los receptores a través de las emociones, así que la mejor manera es generando contenido emotivo que mueva a las masas.



Es indispensable adaptar el material audiovisual a los algoritmos de cada red social, ya que de esta forma los usuarios sabrán de qué manera aprovechar los tiempos en cada plataforma electrónica.



El SEO no puede faltar en la estrategia, ya que si las campañas publicitarias se optimizan se incrementa el número de reproducciones.



Los vídeos deben ser breves para que los usuarios se animen a verlo y a compartirlo.



Acudir al storytelling es un recurso importante para captar seguidores.



El cliente siempre debe estar presente en cada historia para que se sienta parte de la marca.



El consumidor actual ha evolucionado en gran medida, y en consecuencia las empresas deben adaptarse a este mundo digital, donde los clientes son más exigentes y han dejado atrás el interés por los catálogos impresos y la información escrita, para ver servicios y productos en vídeo.



Aparte que esta herramienta multimedia le permitirá a las empresas ahorrar dinero y tiempo para mostrar sus productos a los clientes, ya que a través del uso de las app móviles los negocios agilizarán en gran medida la creación de sus propios contenidos audiovisuales.

