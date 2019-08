¿A qué se debe la revolución de los sexshops online en España? Los sex shop, han cambiado los hábitos de consumo de muchas formas Redacción Siglo XXI

Hasta hace tan sólo unos años, los juguetes sexuales estaban cargados de tabúes negativos, haciendo su adquisición algo incómodo y generalmente con muchos nervios. Sobre todo, cuando había que desplazarse hasta un establecimiento físico. Sin embargo, esta situación ha cambiado definitivamente y sin posibilidades de vuelta atrás.



Pues, gracias a los sex shop online picansex es posible comprar juguetes sexuales y muchos más complementos, con toda la privacidad y comodidad que ofrece la web.



Estos espacios, se han convertido así, en un importante catalizador en el desarrollo de nuevos paradigmas sexuales. Pues, permite a los usuarios explorar nuevos juegos y experiencias eróticas. Y con ello, incrementar la diversión, el placer y una mayor libertad en cada encuentro sexual. Por esta razón, cada día más personas acuden a los sex shop online a comprar juguetes para adultos.



Las cifras, revelan que más del 70% de los españoles ha empleado alguna vez un juguete íntimo. Aproximadamente, algo más de la mitad de ellos acude a la web para este tipo de compras.



Por otra parte, Google registra mensualmente 8000 búsquedas relacionadas con las palabras sex shop online. Esto no deja lugar a dudas, las tiendas eróticas en internet han llegado para quedarse y su actual auge es apenas el comienzo de su éxito.



El vibrador lidera la lista de compras en los sex shop online Las tiendas eróticas online, ofrecen un gran stock de curiosidades y novedades a las cuales no sería posible acceder por la vía tradicional. Así, un rápido recorrido por este tipo de establecimientos virtuales, muestra una amplia variedad de artículos sexuales, en todas sus formas y tamaños imaginables.



Como consecuencia, los sex shops online han provisto en los últimos años, todo tipo de productos para experimentar e intensificar las relaciones íntimas. Entre los cuales destacan los vibradores. Estos, han evolucionado debido a su gran popularidad para adaptarse a gustos y preferencias muy diversas. Desde los que siguen una tendencia realista, hasta aquellos centrados en estimular el clítoris.



Otros vibradores de gran popularidad, son los conocidos “conejitos” que ofrecen doble estimulación, así como las pequeñas pero efectivas balas. Más recientemente se han popularizado los vibradores con mando a distancia, y aquellos diseñados para el placer de ellos.



Entre los artículos más populares, también se encuentran los boosters de placer para parejas y los tan demandados anillos vibradores. Además, este tipo de compras suele acompañarse de otros elementos y juguetes como esposas, aceites, lubricantes retardantes, velas aromáticas o lencería de diversos modelos.



También se pueden adquirir muñecas hinchables con vaginas y anos muy realistas, masturbadores-vaginas, bombas de vacío para alargar el pene, entre muchos otros productos eróticos destinados para el placer de los hombres.



Los sexshop, un mercado femenino Los sex shop, han cambiado los hábitos de consumo de muchas formas. Así, un mercado que se consideraba mayoritariamente masculino, ahora es liderado por las compras de mujeres entre 20 y 45 años. Estas, son responsables del 80% de las compras en sex shops, una cifra que parece crecer continuamente.



De esta forma, portales como picansex.com han conseguido revolucionar diversos aspectos de la sexualidad femenina. Pues, los sex shop online han acabado con las limitaciones que en el pasado suponían un tabú o veto entre las mujeres.



Así, de acuerdo con un estudio realizado por idealo.es las madrileñas son las consumidoras más frecuentes de artículos eróticos en la web. Muy de cerca le siguen valencianas, catalanas y andaluzas.



Discreción en cada compra Muchas personas sienten vergüenza nada más entrar a un local de artículos sexuales. Algo que los sex shop online, han sabido revolucionar, ya que permiten adquirir los juguetes que se deseen desde la privacidad de un dispositivo con acceso a internet.



En este sentido, no cabe duda de que estos establecimientos virtuales, son parte de un cambio de paradigma entre los españoles. De esta forma, muchos tabúes respecto a su sexualidad han quedado atrás. Esto, a su vez proporciona otras ventajas, como un stock de productos más extenso, mayor tranquilidad para analizarlos y la posibilidad de realizar la compra a cualquier hora y desde cualquier lugar.



