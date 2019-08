El Celta carbura y vence al Valencia

El RC Celta venció (1-0) al Valencia este sábado en la segunda jornada de LaLiga Santander, gracias a un golazo del 'Toro' Fernández, mientras que Getafe y Athletic Club se anularon en tablas (1-1), como hicieron Osasuna y Eibar (0-0).



El cuadro vigués, que recibió sin pena ni gloria al Real Madrid en su debut, mejoró y mucho sus prestaciones para estrenar los puntos. Los de Fran Escribá se impusieron a un Valencia espeso y con la misma necesidad de mejorar la imagen del debut, pero que sigue incómodo tanto dentro como fuera del campo por el 'caso Rodrigo' y el protagonismo de los dueños del club 'che'. El Celta encontró a Aspas y Denis Suárez y todo fue más fácil para los gallegos.



De golpe le salió todo al equipo celeste y el recién llegado 'Toro' se lució con un taconazo para culminar una gran jugada local. El Valencia quiso imponer su ritmo en el segundo tiempo pero sin profundidad. Rodrigo Moreno y Diakhaby fueron las entradas de Marcelino, pero el trabajo siguió siendo para Cillessen. El meta ex del Barça paró incluso un penalti a Suárez en el descuento.



Además, en el Coliseum, los primeros 10 minutos se quedaron lo mejor de la noche. A los cinco, Capa se la puso a Raúl García para que hiciera el 0-1 en el segundo palo. El Getafe no acusó el golpe y, con un Cucurella que fue lo mejor de los azulones, fabricó el empate de Mata. De un inicio trepidante se pasó a un partido muy flojo.



Muchas faltas, mucho choque, interrupciones y sin ritmo, menos si cabe con el paso de los minutos. Al 'Geta' le pesan aún las piernas como sufrió ante el Atlético, mientras que el Athletic, fuera de casa y con la victoria 'made in' Aduriz en el estreno contra el Barça, daba por bueno el punto. La intensidad no se negoció, pero mantuvo el balón lejos de las áreas.



A primera hora de la tarde, El Sadar apenas disfrutó de su regreso a Primera, por un empate contra el Eibar sin goles ni fútbol. El conjunto rojillo al menos fue mejor que los de Mendilibar, de nuevo verdes como en el estreno. Sin embargo, la pegada de Osasuna la pasada semana en Leganés no se repitió este sábado.



El Chimy Ávila perdonó esta vez o se encontró con Dmitrovic, mientras que la segunda parte no mejoró el encuentro. Ambos se anularon y se conformaron con un punto, cuatro de seis posibles para Osasuna. El Eibar, que apenas compareció en Mallorca hace una semana, volvió a dejar malas señales en este inicio.