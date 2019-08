El Sevilla se pone líder y el Levante remonta a un Villarreal perdonador

El Sevilla logró una trabajada victoria en su visita al Granada (0-1) para situarse líder provisional de la Liga Santander y el Levante remontó con dos penaltis transformados por Roger a un Villarreal (2-1) que pagó caro su desacierto en los partidos que inauguraron este viernes la segunda jornada de competición.



En el estadio Nuevo Los Cármenes, el Sevilla conquistó su segunda victoria liguera gracias a un tanto de Joan Jordán a los 52 minutos de partido, confirmando su gran arranque y situándose líder provisional con seis puntos de seis posibles. El equipo de Julen Lopetegui no tuvo su mejor día, pero fue suficiente para salir de Granada con una sonrisa.



El choque comenzó con el susto protagonizado por Reguilón, que saltó en una pelea con Víctor Díaz y terminó hospitalizado. El canterano del Real Madrid, recuperado horas después, tuvo que dejar el terreno de juego y el lateral andaluz continuó jugando con un gorro de natación, una de las imágenes de la jornada, para poder frenar su hemorragia.



El cuadro de Nervión desprendió más mordiente en la primera parte, sobre todo un Nolito que está 'enchufado' con dos disparos centrados desde la frontal del área. El gaditano fue lo mejor de un Sevilla que desperdició su mejor ocasión en un remate de Escudero cuyo rechace no pudo culminar Carriço a escasos metros de la línea de gol.



Soldado lo intentó para el Granada, pero el cuadro de Diego Martínez -ex técnico del filial sevillista, no encontró el camino para hacer daño a su rival. Ni la presencia de Darwin Machís evitó que los locales inaugurasen su marcador. El venezolano fue lo mejor del conjunto nazarí, pero su presencia llegó con el 0-1 en el luminoso.



Jordán sacó tajada de una jugada de De Jong que no supo resolver en el mano a mano. El flamante fichaje del Sevilla aprovechó un excelente pase de Nolito desde 30 metros y su error fue el origen del único gol del partido. Jordán rebañó el cuero, quebró a Rui Silva y marcó con destreza.



En el tramo final, el equipo granadinista reclamó un posible penalti de Carriço sobre Puertas, en el minuto 92, pero el árbitro ni tan siquiera revisó el posible agarrón. El 'Mudo' Vázquez perdonó el segundo en el tiempo de prolongación, pero nada cambió el segundo triunfo del Sevilla en el Campeonato Nacional de Liga.



DOBLETE DE ROGER DE PENALTI

Por su parte, el Levante logró su primer triunfo del curso a costa de un Villarreal que perdonó hasta cinco ocasiones claras en la primera mitad. Los de Javi Calleja fueron de más a menos y tiraron por la borda todo su botín en apenas cinco minutos. Dos penaltis, el primero de ellos con el suspense del VAR, guiaron la historia de los granotas.



El 'submarino amarillo' arrancó con fuerza y a los tres minutos se adelantó con un gol de Gerard Moreno, el segundo de la temporada, tras una gran asistencia de Toko Ekambi. El nigeriano desarboló a cuantos defensas se ponían a su paso siendo el mejor jugador del partido. Acto seguido marró tres ocasiones clarísimas, otra de ellas fue obra de Gerard.



Aitor Fernández impidió que el Villarreal ampliase su renta y el Levante, que mejoró con el paso de los minutos, cambió su cara en la segunda mitad. Todo cambió con un penalti en el límite que fue señalado por el VAR. Ekambi arrolló a Bardhi y Morales lanzó desde los 11 metros. El meta del Villarreal, Andrés Fernández, detuvo el lanzamiento por partida triple.



Sin embargo, Munuera Montero ordenó repetir el lanzamiento porque interpretó que el meta visitante se había adelantado en su recepción. El cuadro granota cambió de lanzador y Roger, avispado, no falló pese a repetir el mismo lado. Cinco minutos después en un error en la salida llegó el segundo penalti. El mismo protagonista marcó el 2-1 para llevar al éxtasis a todo Orriols.



A partir de ese momento, el Villarreal intentó respirar con la entrada de Ontiveros, que debutó con la camiseta amarilla. El malagueño rozó el gol con una falta y también con un disparo arqueado que se fue a pocos centímetros del poste. En el minuto 90, Gerard Moreno desaprovechó la última dejando la victoria a los blaugranas.