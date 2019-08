Naciones Unidas pide protección de la Amazonía Mientras los bosques tropicales se queman a un ritmo sin precedentes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 24 de agosto de 2019, 09:24 h (CET)

Naciones Unidas llama a la protección de la Amazonía en medio de temores de que miles de incendios en todo Brasil destruyan rápidamente la selva tropical más grande del mundo y se allane el camino para una catástrofe climática. El jueves, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, tuiteó: “En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daños a una importantísima fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonía debe ser protegida”. Los incendios propagaron una enorme columna de humo a través de Sudamérica y el océano Atlántico, que se puede ver desde el espacio. No existen precedentes de esto en la historia y los ambientalistas dicen que la mayoría de los incendios fueron provocados deliberadamente por mineros y ganaderos ilegales. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el incendio de la Amazonía como una “crisis internacional” y dijo que este debería ser el punto número uno de la agenda de este fin de semana en la reunión de los líderes del G7 en París. Macron tuiteó: “Se está incendiando nuestra casa. Literalmente”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.