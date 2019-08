Ventajas de alquilar un coche en vacaciones, según Spain Car Comunicae

viernes, 23 de agosto de 2019, 14:18 h (CET) Las vacaciones van íntimamente ligadas a viajes y desplazamientos, constituyendo el alquiler de coches una de las opciones preferidas por los ciudadanos. Spain Car, empresa líder del sector de alquiler de vehículos, desvela las ventajas de alquilar un coche en vacaciones Cuando llega el momento de salir de vacaciones, sea en la época estival o en otro momento, si estas se pueden disfrutar en fechas diferentes, es normal plantearse la conveniencia de alquilar un coche o usar otro medio de transporte. ¿Será más económico viajar en transporte público? ¿Hay ventajas si se decide el alquiler de coches para vacaciones?

Lo cierto es que sí hay ventajas cuando se alquila un coche para las vacaciones, siempre que se haga del modo adecuado. Spain Car, empresa líder del sector, desvela algunos consejos para aprovechar al máximo esta opción:

Alquilar es muy sencillo

Para alquilar un coche solo se necesita tener carnet de conducir, evidentemente, un DNI y una tarjeta para cargar la fianza. Algunas empresas especializadas aceptan otro tipo de medios de pago como Paypal para la fianza. En http://www.spaincar.es/ es posible alquilar un vehículo por esta vía.

Además, lo normal es que se limite el uso a conductores con una edad mínima, y que tengan algo de experiencia conduciendo. Dependiendo del tipo de vehículo, estas restricciones pueden variar.

La libertad de decidir cuándo ponerse en movimiento

Otra de las ventajas de alquilar un coche en vacaciones en contar con libertad de horarios. No hay que estar pendiente de que el autobús o el tren salga a la hora programada, o tener que adaptarse a este horario cuando hay que organizar los planes.

Con un coche, el usuario decide cuándo se sale, y puede cambiar de ruta tantas veces como desee, hacer paradas para disfrutar del paisaje y muchas cosas más. Algo que el transporte público no puede ofrecer, desde luego.

Un precio asequible

Si se tiene en cuenta lo que cuestan los billetes de tren o autobús, y se multiplica por el número de personas que integra el grupo que va a viajar, seguro que se podrá apreciar cómo los precios se pueden disparar. En cambio, alquilar un coche cuesta lo mismo para una persona que para tantas como puedan entrar según el modelo. Esto hace que se puedan repartir los gastos y salga más a cuenta.

Eso sí, hay que asegurarse de controlar otro tipo de gastos imprevistos: como aparcamientos o peajes. Y si es así, calcular cuánto costará y si está dentro del presupuesto. También se puede siempre buscar rutas alternativas y aparcamientos gratuitos, aunque no sean en pleno centro de la ciudad. Un paseo en vacaciones tampoco viene mal.

Consejos para alquilar un coche en vacaciones

Hay muchas otras ventajas de alquilar un coche para las vacaciones, como que a última hora se pueda unir al viaje alguien más sin tener que comprar otro billete, algo que seguramente desplazándose por otros medios de transporte pueda resultar casi imposible en verano. O cambiar de planes y salir hacia otro destino en el último minuto sin ningún problema.

En cualquier caso, también hay algunos consejos que merece la pena tener en cuenta, como destaca Spain Car. Lo primero es mirar antes de salir de viaje el estado del tráfico, tal vez con alguna aplicación en la que se indique las mejores horas y cómo se encuentran las carreteras en el momento de partir.

También es fundamental que se entregue el coche en las mismas condiciones en las que se recogió. Si tenía el depósito lleno, debe llenarse en la gasolinera más cercana al punto de entrega para que no haya que pagarse un sobrecoste. También hay que asegurarse de que no hay arañazos o golpes antes de subir al vehículo, y si hay alguno, dejar constancia en el contrato para recuperar la fianza.

Asimismo, el tipo de coche dependerá del viaje que se quiera hacer. Si se va a circular por ciudad o carretera asfaltada, con un turismo será suficiente, solo se tendrá que elegir el mas cómodo para los pasajeros y con espacio suficiente en el maletero para el equipaje. En cambio, si se piensa ir al mar o la montaña lo lógico sería alquilar un Todo Terreno 4x4, en Spain Car se puede encontrar los mejores, incluso con reductora y diferencial autoblocante para ayudar en la circulación por las pistas forestales y caminos no asfaltados, para llegar a esa cala recóndita, a la nieve para practicar el deporte favorito o a lugares de montañas y costas, intransitables para un coche normal, para pasear y practicar la contemplación de la Naturaleza. Sea como sea, la inmensa mayoría de usuarios considera que alquilar un coche en vacaciones es una muy buena idea.

