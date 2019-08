Schneider Electric y Microsoft abren una convocatoria para que startups transformen el sector energético Comunicae

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:26 h (CET) Las empresas seleccionadas se beneficiarán de la experiencia técnica y comercial de ambas compañías durante un período de aceleración de 3 meses. La presentación de solicitudes estará abierta del 1 de julio al 31 de agosto del 2019 y las startups seleccionadas se darán a conocer los días 2 y 3 de octubre, en el Innovation Summit de Schneider Electric en Barcelona Un año después de su lanzamiento, la incubadora "AI for Green Energy Incubation Lab", creada por Schneider Electric y Microsoft, comienza una nueva etapa al lanzar una convocatoria para startups que deseen transformar el sector energético en Europa a través de la Inteligencia Artificial. Las empresas seleccionadas se beneficiarán de la experiencia técnica y comercial de Microsoft y de Schneider Electric durante un período de aceleración de 3 meses.

El objetivo de esta primera promoción es acelerar la transformación digital de este sector y ayudar a las startups europeas a seguir desarrollando la inteligencia artificial. El laboratorio Inria y las empresas Sigfox, Elaia, Energize Venture y France Digitale también forman parte de este programa y participarán en cada una de sus fases (búsqueda de startups, proceso de selección, coaching, etc.).

Según Cyril Perducat, Executive Vice President IoT and Digital Transformation de Schneider Electric, “estamos muy contentos de trabajar con Microsoft para incubar nuevas ideas que ayuden al sector energético a tener éxito en su transformación digital, especialmente a través de la IA. Los proyectos de co-innovación como éste son importantes para que toda la industria energética avance hacia un futuro sostenible".

Esta iniciativa forma parte de otras dos de mayor envergadura lanzadas recientemente por Schneider Electric:

Schneider Electric Ventures, lanzada a finales del año pasado para identificar, fomentar y apoyar las innovaciones que contribuirán, en gran medida, a la sostenibilidad y a la eficiencia energética del futuro.

Schneider Electric Exchange, un nuevo ecosistema digital lanzado el pasado mes de abril que reúne a expertos y líderes en el campo de la innovación de la industria, el software y las nuevas empresas para resolver los retos de sostenibilidad y eficiencia empresarial.

Las start-ups seleccionadas se darán a conocer en el Innovation Summit de Schneider Electric, los días 2 y 3 de octubre de 2019 en Barcelona, España.

¿Cómo presentar la solicitud?

Rellenar aquí el formulario. La presentación de solicitudes estará abierta del 1 de julio al 31 de agosto de 2019.

Condiciones para ser candidato:

Desarrollar una solución de Energía Sostenible basada en tecnologías de inteligencia artificial para empresas y organizaciones.

Contar ya con fondos.

