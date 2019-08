El Valencia quiere alzar el vuelo en Balaídos Marcelino García Toral no podrá contar con Carlos Soler, que se lesionó en la sesión de entrenamiento del día de ayer, y tendrá que estar de baja hasta el próximo mes de octubre Nacho Moreno

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:44 h (CET) El Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Celta de Vigo en Balaídos el sábado a las 21:00 con la necesidad de lograr sus primeros tres puntos de la temporada. El empate en Mestalla la jornada pasada ante la Real Sociedad dejó un sabor amargo entre la plantilla y la afición valencianista, que vio que la victoria se escapaba en la última jugada del encuentro.



Por su parte, los gallegos, que arrancaron la Liga en casa contra el Real Madrid con derrota 1-3, también quieren brindarle la primera victoria de la temporada a su afición ante un rival al que no logran ganar en Balaídos en el campeonato liguero desde el año 2016, en un partido que acabó con victoria para los celtiñas por 2-1, con goles de Roncaglia y Guidetti para los locales y el capitán Dani Parejo de penalti para los visitantes.



Marcelino García Toral no podrá contar con Carlos Soler, que se lesionó en la sesión de entrenamiento del día de ayer, y tendrá que estar de baja hasta el próximo mes de octubre. Los suplentes más probables son Ferran, Kangin Lee o el recientemente fichado Jason, que ha llegado libre desde el Levante Unión Deportiva.



A pesar de que el partido de mañana es de una importancia clave, en el club los pensamientos no sólo están en lo que se juega en el terreno de juego. La venta del delantero estrella del club, Rodrigo Moreno, está generando un clima de desconfianza en el cuerpo técnico y la afición valencianista, lo que podría desatar finalmente la ruptura de las relaciones con la directiva.

