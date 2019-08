Islam en los colegios Jesús Martínez Madrid, Barcelona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

La comunidad musulmana está teniendo desde hace algunos meses dificultades para que la Generalitat incluya clases de islam en los colegios. Algo semejante sucede en otras Comunidades Autónomas: en Murcia no hay ni un solo profesor. Hay un islam español que sociológicamente ya es relevante. En torno a dos millones de musulmanes viven en nuestro país, y hay más de 300.000 niños escolarizados. Los Acuerdos firmados por el Estado español con la Comisión Islámica de España en 1992 garantizan el derecho a impartir y recibir este tipo de formación. En un Estado aconfesional como el nuestro, que reconoce el valor del fenómeno religioso por su aportación a la vida común, no tiene sentido que este tipo de educación esté solo en manos de las familias y de las mezquitas. Pero, de hecho, un 90 por ciento de los niños con religión islámica no reciben clase de su religión en los colegios.

