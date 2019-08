Pocas cartas le quedan Xus D Madrid, Badalona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de agosto de 2019, 12:31 h (CET) Tras la ronda de consultas a lo largo de dos meses parece que Sánchez busca no tener hipoteca alguna con Podemos. Quiere seguir teniendo un amplio respaldo de Europa y Bruselas le ha dicho que tiene que rebajar en 12.000 millones su plan de gasto para 2020, para garantizar que ajusta el déficit. Y esa rebaja no se puede materializar si Podemos está cerca del Gobierno.



También parecía claro que Sánchez quería evitar cualquier dependencia de Bildu. En contra del criterio de los socialistas navarros, pero estos le han roto la baraja en Navarra donde gobiernan ya con el apoyo de Bildu. Pocas cartas le quedan ya a no ser que realmente quiera romper estas pocas cartas y convocar elecciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Papeles para rescatar ​El PSOE, seguramente mareado por los calores estivales, se ha puesto al nivel de VOX, qué pena, Dios mía qué pena, amigos socialistas, veros de la mano del fascismo de VOX, o a ellos de vuestra mano Hoy no se fían, mañana tampoco Valentín Abelenda Carrillo, Murcia Varón y mujer los creó Juan García, Cáceres El juicio más importante Pedro García, Girona La presión fiscal Jesús Mezcal, Vigo