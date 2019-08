Adiós, Valentín

Valentín, querido amigo, ocurrió todo tan rápido, que me dejaste sin aire. Ya sabes que nunca se me dieron bien las despedidas, ni los discursos en público. Estoy seguro que si hubiese intentado leerte estas líneas en la despedida, se me hubiesen agolpado las palabras en la garganta y las lágrimas hubiesen mojado estas letras... Tengo que decirte, Valentín, que el día anterior a tu muerte soñé contigo. Soñé que me decías adiós, pero que no me preocupara por ti pues estarías bien a donde iba, tú siempre tan atento. ¿Sabes? De eso no me cabe la menor duda, pues dejaste a muchos amigos que abogarían por ti ante cualquier tribunal. Valentín, dicen que las obras que realizamos en la vida son las semillas que vamos plantando a nuestro paso. Si esto es así y yo lo creo, tu simiente ya está echando flores en los corazones por donde pasaste; me pude dar cuenta por la cantidad de gente que asistió a tu sepelio y por los sentimientos que despertaba tu nombre… En estos momentos se me arrasan los ojos con solo rememorar los momentos vividos contigo: las anécdotas, las risas, tu alegría, mi egoísmo, tu generosidad... Nunca te podré olvidar, Valentín, me ayudaste aún cuando tú estabas pasando por peores filos que yo, ya sabes a lo que me refiero. Sí, esa era tu forma de ser, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo sin pensar en ti mismo. Valentín, amigo, se me hace difícil aceptar que te has ido para siempre, se me hace cuesta arriba pensar que nunca más te volveré a ver y, me pregunto por qué siempre la muerte se tiene que llevar a las mejores personas… Adiós amigo, oraré por ti...