El presidente brasileño Bolsonaro culpa a los ambientalistas por los incendios en la Amazonia Sus palabras se dieron a conocer al tiempo que los indígenas utilizaban las redes sociales para documentar cómo los madereros ilegales estaban incendiando sus territorios Redacción Siglo XXI

viernes, 23 de agosto de 2019, 11:15 h (CET) El miércoles, Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil, afirmó, sin pruebas, que los culpables de los incendios en la Amazonia son las organizaciones no gubernamentales.



El presidente Jair Bolsonaro dijo: “En cuanto a los incendios en el Amazonas, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las organizaciones no gubernamentales, porque habían pedido dinero. ¿Con qué intención? Generar problemas a Brasil”.



Bolsonaro ha trabajado para desregular y abrir el Amazonas al agronegocio, la tala y la minería desde que asumió el cargo, en enero. Su intento de culpar a los ambientalistas por los incendios provocó la ridiculización e indignación generalizadas.



Sus palabras se dieron a conocer al tiempo que los indígenas utilizaban las redes sociales para documentar cómo los madereros ilegales estaban incendiando sus territorios. Esto fue lo que dijo una mujer llamada Célia, miembro de la comunidad indígena de Pataxó, que habla en un video que se difundió de forma viral por todo Brasil esta semana.



