Los Planes de Pensiones deben adoptar tecnologías emergentes para atraer a jóvenes ahorradores según Atos

jueves, 22 de agosto de 2019, 15:18 h (CET) El futuro del sector de los Seguros y Planes de Pensiones se está determinando a través de nuevas tecnologías que incluyen IA, cloud, automatización inteligente y análisis de datos Atos, líder mundial en transformación digital, cree que los desarrollos tecnológicos jugarán un papel cada vez más importante a la hora de lograr que los Millennials y la Generation Z se comprometan con sus planes de pensiones y planifiquen su jubilación.

En su último análisis Visión digital para Vida y Pensiones, Atos destaca cómo el futuro del sector de los Seguros y Planes de Pensiones se está determinando a través de nuevas tecnologías que incluyen IA, cloud, automatización inteligente, análisis de datos y aprendizaje automático.

Según el informe, la proactividad de estos Fondos será significativa para determinar en qué medida es atractiva su oferta para los ahorradores y, en consecuencia, cual será su participación en el mercado en los próximos años con la llegada de los “cuadros de mando” de pensiones, un reflejo del cambio digital que está dando forma al sector.

Según Adrian Gregory, vicepresidente ejecutivo senior y CEO de Atos en el Reino Unido e Irlanda, “Las decisiones que toman las personas sobre sus pensiones y su seguro de vida están entre las decisiones financieras más importantes de sus vidas. A medida que la sociedad cambia, y las personas viven y trabajan de diferentes maneras, también deben cambiar de pensiones y seguros para proporcionar más opciones, información y flexibilidad a los clientes”.

“Al adoptar el cambio a través de tecnologías personalizadas –añade Gregory-, los proveedores pueden ofrecer servicios sostenibles para millones de titulares de planes de pensiones e inversiones. Esta Visión digital para Vida y Pensiones explora las oportunidades clave y los desafíos de la transformación para estos sectores".

La publicación del documento coincide con un acuerdo de 15 años entre Atos y Aegon para dar servicio y administrar a los clientes que no son de la plataforma de la compañía. Atos trabajará con el equipo de Aegon para brindar excelencia operativa y de servicio de extremo a extremo a sus aproximadamente 1,4 millones de clientes.

El acuerdo se suma al servicio y la administración por parte de Atos de los 500.000 clientes de seguros de Aegon y subraya la creciente huella y ambición de Atos al proporcionar experiencia en transformación de negocios al mercado de vida y pensiones y al sector de servicios financieros.

Aegon es uno de los principales proveedores mundiales de seguros de vida, pensiones y gestión de activos. En un artículo para Digital Vision for Life and Pensions, Dougy Grant, Director general de negocio de Aegon en Reino Unido, dice que el mayor desafío al que enfrenta el sector es la confianza y la participación del cliente: “Muchas personas encuentran las pensiones confusas y desalentadoras y, por lo tanto, es necesario crear confianza y conexión con ellas para ayudarles a comprometerse y a tomar decisiones bien informadas. Si bien los asesores financieros hacen un trabajo muy importante, las herramientas online tienen un papel muy importante para interactuar con un gran número de clientes".

