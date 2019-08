Ya está disponible el informe de referencia de empresas de medios digitales 2019 de NTT Comunicae

jueves, 22 de agosto de 2019, 10:34 h (CET) La falta de convergencia y de colaboración entre los altos cargos, los equipos de TI y el sector empresarial en general frena la transformación digital De acuerdo con el informe de referencia de empresas de medios digitales de 2019 (2019 Digital Means Business Benchmarking Report) de NTT Ltd., solo el 11 % de las organizaciones están muy satisfechas con las personas encargadas de liderar la transformación digital, a pesar de que casi tres cuartos de las mismas ya se han puesto manos a la obra.

Organizaciones de todo el mundo están consiguiendo un cierto éxito con la transformación digital, pero sigue existiendo la firme convicción de que esta evolución requiere cambios drásticos y profundos para lograr los objetivos deseados. Esta creencia, combinada con la ausencia de un fuerte liderazgo transformador y un enfoque centrado en la necesidad de cambiar de personal, está frenando a muchas empresas:

Aproximadamente el 71 % de las organizaciones que se encuentran en las primeras fases de la transformación sigue pensando que la completa reestructuración del negocio y del modelo operativo constituye la definición fundamental de la transformación digital.

Solo el 49 % de los encuestados cree que su equipo de liderazgo dispone de las destrezas adecuadas para gestionar la puesta en marcha de la transformación digital.

La falta de apropiación o patrocinio a nivel ejecutivo se alza como el principal obstáculo para lograr el éxito.

Esta deficiencia pone de manifiesto la necesidad de que los propios líderes empresariales cambien, creen un entorno diferente y establezcan prioridades comportamentales e indicadores de rendimiento nuevos para impulsar un enfoque más proactivo, táctico y progresivo de cara a la transformación.

El estudio también reveló la existencia de una correlación directa entre la capacidad de las organizaciones de obtener de manera regular valor relevante basado en resultados derivados de la transformación digital y su madurez digital. No obstante, sigue existiendo una perceptible falta de coordinación entre los equipos de TI y el sector empresarial en general:

Solo el 29 % de las organizaciones está adoptando la transformación digital como un esfuerzo colaborativo entre la empresa y el departamento de TI.

Aunque el 42 % de los encuestados afirma que la empresa y el departamento de TI están actuando con un mayor nivel de integración, respaldado en parte por la incorporación del cargo de director de Operaciones Digitales, solo el 12 % se muestra muy satisfecho con la transición eficaz de la planificación a la puesta en práctica.

Casi la mitad (49 %) de los proyectos de transformación digital siguen basándose en la tecnología de la información (TI).

Wayne Speechly, vicepresidente de Competencias Avanzadas de NTT Ltd., afirma: "Las organizaciones siguen lidiando con cómo definir su negocio para beneficiarse de un futuro conectado. El sector digital ofrece la oportunidad de obtener valor continuamente de las iniciativas de transformación implementadas en toda la empresa. Las organizaciones deben centrarse menos en perfeccionar un gran plan digital y más en adoptar medidas estudiadas y reiteradas en su proceso de transformación hacia un valor de progreso y la claridad de las acciones subsiguientes. Por diversos motivos, una organización es su peor enemigo, por lo que cualquier cambio debe estar respaldado por un liderazgo pragmático y autoconsciente que la haga evolucionar".

El estudio analizó a más de 1.150 ejecutivos de 15 países de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico, vinculados a 11 sectores verticales de la industria. Los resultados ofrecen una valiosa información sobre cómo estos líderes perciben las oportunidades empresariales que representa la transformación digital, los retos de su implementación experimentados al llevar a cabo una estrategia de transformación digital y el valor obtenido.

Para descargar la guía ejecutiva del informe de referencia de empresas de medios digitales de 2019 (2019 Digital Means Business Benchmarking Report), visitar este sitio web.

