Las actividades acuáticas triunfan en Impulse Activities Comunicae

jueves, 22 de agosto de 2019, 10:22 h (CET) Con la llegada del verano, las actividades de agua de Impulse Activities están 'a rebosar' Impulse Activities es una empresa de deportes situada en Girona concretamente en la localidad de Sant Pere Pescador. Se trata de una empresa consolidada, líder en el sector de las empresas de deportes. Destaca por la variedad y la gran calidad de los servicios que ofrece.

En ella se pueden encontrar todo tipo de actividades, tanto actividades de agua, para los más fanáticos del mar; como actividades de montaña, para los que prefieren el monte. Además cuenta con gran cantidad de cursos, como los cursos de surf en Sant Pere Pescador, con diferentes niveles para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Su ubicación en Sant Pere Pescador es ideal para realizar las actividades que ofrece. Es el lugar indicado para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de los deportes acuáticos y aprender poco a poco.

En verano no es de extrañar que las actividades estrella son los deportes acuáticos, la actividad más demandada es el kitesurf en Sant Pere Pescador, aunque también se ofrecen otros deportes como el windsurf, paddlesurf, surf etc.

Esta escuela de kitesurf en Sant Pere Pescador cuenta con instructores titulados y especializados en cada uno de los deportes que ofrece. Todos ellos se encuentran a disposición en todo momento y ayudarán a dar los primeros pasos.

Además cuentan con un sistema de enseñanza totalmente personalizado y no dudarán en dar algunos consejos que servirán para cumplir los objetivos propuestos, aprender y mejorar las técnicas. Introducirse en el mundo del kitesurf y demás deportes acuáticos nunca fue tan fácil.

El verano pasado Impulse Activities cerró la temporada con un récord de clientes y esta año va por el mismo camino. No caben dudas, aseguran la mejor calidad y experiencia.

