Vinos y emociones: ¿Cuál escoger según tu estado de ánimo? En esos días en los que la cabeza no para de dar vueltas a lo mismo necesitamos complejidad y sensaciones reconfortantes para que nuestra mente encuentre las mejores ideas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de agosto de 2019, 11:31 h (CET)

Tal y como sucede con la música, la literatura o el cine, el vino puede afectar de manera directa al estado de ánimo. Es habitual maridar comida y vino, y se sabe que este sabe distinto dependiendo del momento del día, la compañía o el estado de ánimo; ¿por qué no intentar entonces maridar vinos y emociones? Por eso Vinissimus nos da las claves para elegir el vino perfecto dependiendo del humor o del estado de ánimo para poder disfrutarlo al máximo.



Sexy: para todos aquellos que se sientan especialmente atractivos es hora de buscar vinos que ejemplifiquen la sensualidad, característica intrínseca de los buenos tintos borgoñones de pinot noir o del mejor Champagne.



Triste: cuando uno se siente más decaído lo mejor es recibir una buena dosis de energía que ensalce el ánimo, para eso, lo mejor es escoger un tinto de Toro, un syrah australiano o un buen Priorat de garnacha y cariñena. ¡El ánimo sube como la espuma!



Estresado: ¿ha sido un día duro y se necesitan sensaciones reconfortantes? Nada mejor que una copa de vino dulce o generoso. Un tokaji ligero (3 puttonyos), una garnacha del Empordà o una copita de un Ruby Port pueden ser la solución.



Feliz: burbujas. No existe ningún otro vino que se asocie de manera tan inmediata a un estado de ánimo. Podría ser Champagne, pero el Cava ofrece también excelentes posibilidades.



Fatigado: vinos blancos de buena acidez pueden ayudar a recuperar la chispa. Sauvignon blanc de Nueva Zelanda, un riesling del Mosel o incluso un buen Chablis son un acierto seguro.



Pensativo: en esos días en los que la cabeza no para de dar vueltas a lo mismo necesitamos complejidad y sensaciones reconfortantes para que nuestra mente encuentre las mejores ideas. Para eso, nada mejor que un vino blanco de chardonnay con madera, Borgoña si prefieren la sutileza, California si buscan intensidad.



Desatado: si el cuerpo pide ritmo, hay que buscar la energía de la juventud en el vino. Un tinto del Beaujolais, un vino joven de la Rioja o incluso un tinto gallego sin madera mantendrá a cualquiera activo siempre que se sea comedido.



Aventurero: ¿harto de la monotonía? ¿con ganas de nuevas sensaciones? Para estos momentos, lo mejor es buscar un buen vino natural y disfrutar con su seductora expresividad. España, Italia y Francia elaboran algunos de los mejores.



Desafiado: pocos vinos pueden hacer tanto por aumentar la confianza como un buen cabernet sauvignon. La nobleza de los mejores, sus notas de madera y grafito envolviendo una fruta de gran carácter, puede dar ese empujoncito necesario para hacer frente a cualquier desafío. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco tips para combatir el síndrome postvacacional Practicar deporte a primera hora de la mañana y al aire libre hará que afrontes el día con mucha más energía, y más concentrado Los Premios Latino 2019 se entregarán en Marbella el 21 de septiembre Entre los premiados Jon Secada, Lucrecia y Soraya Arnelas Los adolescentes tienen el doble de problemas de ludopatía que los adultos Los españoles gastaron más de 669 millones de euros en juego online en 2018, de los que un 52% se destinó a apuestas -también en el ámbito deportivo-, el 34% a casinos y el 11% a póker online El Camino a Santiago: qué saber antes de aventurarse a recorrerlo A los peregrinos que no deseen cargar con sus mochilas mientras andan, Pilgrim les ofrece el traslado de sus pertenencias a lo largo de las fases del camino La Starlite Gala Marbella batió el record de recaudación con Banderas y Sandra de anfitriones La Gala dejó emocionantes y enternecedores momentos