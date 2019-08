Cajas vacías Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 22 de agosto de 2019, 10:12 h (CET) Me cansé de llenar cajas vacías cual llena el alma de alegría,

cual piensa el cielo,

cual rompe el silencio,

al ver el amor de su vida.

Y se entrega

casi sin límites a la odisea

de un amor sin pecado

y que promete

ser eterno como el sol

y ser brillante,

porque el que ama y recibe

todo tiene.

Y vale más en todo

que llenar cajas vacías de alegría

que la alegría pasa, pasajera

pero el amor todo lo llena

cuando superando todas las pruebas

sigue ardiendo la llama

y no te quema.



Para mis grandes amigos Leo y Luka, de Ordes.

