La moda vintage está de vuelta con Atmosphere Madrid

miércoles, 21 de agosto de 2019, 15:42 h (CET) Es hora de rescatar aquella ropa olvidada y guardada en el fondo del armario con Atmosphere Madrid La moda del pasado ha vuelto y hoy en día más fuerte que nunca. Vestir de segunda mano, rescatar muebles y vajillas, objetos de decoración antiguos, discos de vinilo etc.

Pues sí, el consumo de lo vintage y lo retro ha vuelto para quedarse. Ahora esta ropa y estos objetos ya no son solamente utilizados por aquellos nostálgicos que se negaban a vivir el presente y querían vivir por siempre en su juventud de épocas pasadas, sino también por las nuevas generaciones de jóvenes que han adaptado este estilo de vida a la época actual.

¿Y qué es lo que provoca que estos objetos hayan calado tan profundo en la sociedad actual? Pues es sencillamente el aura que estos objetos retro desprenden. Son objetos auténticos y singulares que permiten diferenciar a aquellos que los poseen.

Atmosphere Madrid no ha querido quedarse atrás y apuesta por esta moda de camisetas vintage en su nueva colección.

En ella, ofrece a sus clientes una colección de camisetas Coolligan, una marca que ha revolucionado la historia del fútbol volviendo a ofrecer los polos y camisetas de los mejores equipos y leyendas del fútbol pero al estilo retro.

Ofrece en su página web una gran cantidad de productos textiles como camisetas retro, calcetines, bañadores, vestidos etc. y lo mejor de todo es que actualmente cuenta con una rebaja de hasta el 70% en todos sus productos.

En su tienda online también se pueden encontrar a disponibilidad las mejores marcas del mercado, de una gran calidad a muy buen precio. Entre estas marcas se encuentran: Tiffosi, una marca portuguesa de moda refrescante y novedosa, que se adapta a todas las edades o Brevesoul, una marca inglesa al puro estilo inglés.

