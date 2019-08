Freshly Cosmetics se suma a la campaña Trillion Tree plantando más de 45.000 árboles en tres años Comunicae

miércoles, 21 de agosto de 2019, 13:26 h (CET) Por cada compra de 50€ (sin iva) en Freshly Cosmetics se planta un árbol. La campaña Trillion Tree tiene como objetivo llegar a 2030 con 350 millones de hectáreas de suelos deforestados y degradados, restauradas Freshly Cosmetics, la primera marca online de cosmética natural en España, sigue marcando hitos en su compromiso con el medio ambiente. Desde que nació la marca ha ido de la mano de valores como ser saludables, veganos, sostenibles y cuidar de los animales. De hecho, no solo se encargan de transmitir estos valores, sino que están colaborando con la organización de reforestación We Forest, en la que por cada 50€ (sin IVA) gastados en Freshly Cosmetics, se contribuye a la plantación de un árbol. Los árboles se están plantando en zonas que han sido deforestadas, como las de Brasil y Zambia, para luchar contra el cambio climático y enfriar así el planeta.

Freshly Cosmetics lleva ya más de 45.000 árboles plantados para la campaña Trillion Tree a raíz de su colaboración con We Forest. De hecho en 2019, han triplicado la cifra de árboles plantados en 2017 en tan solo 6 meses. “Desde Freshly Cosmetics siempre hemos puesto en el centro, junto con nuestros clientes, el bienestar de los animales y del medioambiente”,afirma Elena Herrera, Brand Manager de Freshly Cosmetics.

Para cumplir el reto de la campaña Trillion Tree (1 trillón de árboles plantados antes de 2050), We Forest se suma al Desafío de Bonn: llegar a 2030 habiendo restaurado 350 millones de hectáreas de suelos deforestados y degradados. ¿Qué porqué tantas hectáreas? Según el acuerdo de París (COP21 en diciembre de 2015), la mayoría de los gobiernos mundiales firmaron el compromiso a limitar las emisiones de carbono para mantener el calentamiento global por debajo del aumento de 2ºC. Para lograr esto, se tiene que neutralizar el carbono a partir de 2050. Sin embargo, el estudio va más allá de neutralizar el carbono para la segunda mitad de este siglo y, sugiere que, incluso si las emisiones de CO2 se detuvieron de golpe, el CO2 que se encuentra en la atmósfera de la Tierra, seguiría calentando el planeta. Por eso, el reto es reducir las emisiones de carbono y eliminar activamente el exceso de carbono de la atmósfera.

La creación de bosques genera un equilibrio en el ciclo del agua de la Tierra, que es esencial para enfriar nuestro clima. Además, los bosques desempeñan otro papel vital en la estabilización del clima al absorber el CO2 de la atmósfera y fijarlo en los suelos y la biomasa. Y también, se estima que los bosques globales contienen más CO2 que la atmósfera.

El Desafío de Bonn, tiene movilizado a escolares y comunidades de todo el mundo, como Nike y Smart, que están sumando árboles plantados cada día. Gracias a la organización We Forest, la participación de grandes donantes y empresas es mucho más sencilla. Además, no solo están ayudando a la reforestación y preservación del medio ambiente, sino que a su vez, para la empresas se trata de una forma de difundir los valores en los que creen y extender su responsabilidad social corporativa a su comunidad.

