Gabinete Pericial GPI mejora de nuevo su oferta de servicios en la capital

miércoles, 21 de agosto de 2019, 13:30 h (CET)

miércoles, 21 de agosto de 2019, 13:30 h (CET) Con el objetivo de seguir líderes en el sector GPI, aumenta los servicios a prestar en la ciudad La demanda en el sector pericial no deja de aumentar, junto a la confianza de la sociedad que cada vez apuesta más en estos profesionales para conseguir los resultados buscados. Ante determinada situación Gabinete Pericial GPI ha aumentado la cantidad de servicios que ofrece en la cantidad, añadiendo a su plantilla a una considerable cantidad de profesionales y expertos.

Ahora además de peritos judiciales en Madrid, se incorporan al equipo:

Peritos Psiquiatras: cuya labor es evaluar el estado mental de los sujetos participes del proceso judicial para poder elaborar el informe pericial determinado, donde aportar un análisis de los hechos y pruebas que puedan facilitar una resolución justa.

Peritos Navales: sus ingenieros navales pueden realizar todo tipo de investigaciones relacionadas con embarcaciones, cargas o infraestructuras marinas, hasta el punto que que pueden investigar todos aquellos siniestros que ocurran en el mar.

Perito Informático en Madrid: estos peritos suelen investigar hechos tecnológicos para poder determinar como, cuando o quien a dado lugar al hecho determinado. Además debido a la información tan variable que se produce en el sector, los peritos informáticos, al igual que sus compañeros de otros ámbitos, permanecen en constante formación para adaptarse a los cambios.

Así y ahora Gabinete Pericial GPI cuenta con muchos más expertos en diferentes ámbitos que se complementan con los ya existentes, como los peritos médicos expertos y especializados en los distintos ámbitos de la medicina; o los detectives privados Madrid habilitados por el Ministerio de Interior y la dirección general de la Policía y capacitados para desempeñar investigaciones para abogados, para empresas, familiares, etc. y todo ello con un método de trabajo infalible, que tiene en cuenta todas las fases del proceso, desde el análisis inicial hasta las posibles acciones judiciales que deriven.

